Modèle phare des années 80, la Sonic Spotbilt est de retour !

Pour fêter ses 125 ans, la marque Saucony, référence dans le domaine de la course à pieds, s’est fait un petit plaisir en relançant la Sonic Spotbilt !

Le nom ne dit sans doute rien aux plus jeunes, mais la mythique paire avait pourtant connu son heure de gloire en NBA à la fin des années 80 aux pieds d’Hakeem Olajuwon ou encore Xavier McDaniel, All-Star en 1988 et membre du « Big Mac » des Supersonics de Seattle aux côtés de Nate McMillan et Derrick McKey.

Avec sa silouette « old school » emblématique, la Sonic Spotbilt sera disponible en version haute et basse sous un premier coloris blanc, gris et bleu marine. Sa sortie est prévue pour le mois de février, à 130 et 140 euros.

