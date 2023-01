Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, comme toutes les équipes ont maintenant atteint la barre des 41 matchs, synonyme de passage à la deuxième moitié de saison, nous avons choisi d’élire nos trois meilleurs cinq de la première moitié.

Plus indécise que jamais, même si Nikola Jokic semble avoir pris l’ascendant sur la concurrence depuis quelques semaines, cette lutte pour le nouveau « Michael Jordan Trophy » nous a permis de dégager la « All-NBA First Team ». Idem pour la « All-NBA Second Team », qui se contente de reprendre les candidats encore trop courts à leur poste pour viser plus haut. Comme souvent, la « All-NBA Third Team » était la plus compliquée à composer mais, au final, un coup d’oeil au classement et/ou aux prestations individuelles (voire au statut) nous a facilité la tâche.

Bon à savoir : nous avons pris la décision de prendre en compte le nombre de matchs disputés pour en départager certains. Ce qui explique, par exemple, les absences de Zion Williamson, James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard ou Devin Booker, dont la domination individuelle et/ou collective n’était pas suffisamment prononcée et incontestable pour qu’ils intègrent un cinq, à l’inverse de Stephen Curry, Joel Embiid ou même LeBron James.

Luka Doncic et Nikola Jokic indéboulonnables

Dans la « All-NBA First Team », on retrouve en tout cas (et sans la moindre surprise) Luka Doncic à la mène, Jayson Tatum à l’aile et Nikola Jokic en pivot, qui ne sont autres que les trois actuels leaders de notre course au MVP 2023. Le quatrième de celle-ci, à savoir Kevin Durant, est également présent à l’aile pour former un quatuor des plus redoutables et performants.

Évidemment, il est jusqu’ici difficile de passer outre l’ailier des Celtics et le pivot des Nuggets, respectivement en tête de l’Est et de l’Ouest tout en pratiquant le meilleur basket de leur carrière, alors que le meneur des Mavericks repousse les limites du raisonnable pour maintenir son équipe au top, malgré la relative faiblesse de son supporting cast. Quant à l’ailier des Nets, il continue de faire preuve d’une maîtrise rare pour sublimer le collectif new-yorkais.

À leurs côtés, c’est Donovan Mitchell qui a été préféré à Ja Morant, Stephen Curry ou encore Jaylen Brown. D’une part, pour ses prestations individuelles, régulières et que nous n’attendions pas si bonnes si vite. D’autre part, pour son statut de leader d’une équipe qui gagne.

All-NBA First Team : Luka Doncic, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Kevin Durant, Nikola Jokic.

Une « Second Team » aux allures de « First Team » bis

Pour ce qui est du deuxième meilleur cinq, il se compose justement de Ja Morant, Stephen Curry et Jaylen Brown. Les voir tous les trois dans la « All-NBA First Team » ne prêterait pas vraiment à polémique, au regard de leurs performances réalisées avec Memphis, Golden State et Boston.

Oui, mais voilà : Luka Doncic, Jayson Tatum et Kevin Durant existent, Donovan Mitchell ne déçoit que rarement et Curry ne gagne pas assez, tandis que Brown n’est qu’un lieutenant de luxe. Seul Morant pourrait se sentir flouer, mais les Grizzlies ont d’abord peiné à trouver leur rythme à cause de leurs blessés et, au complet, ils restent compétitifs sans lui (4-0 depuis décembre), contrairement aux Cavaliers sans Mitchell (2-3 sur la saison).

Un constat « d’impuissance » qui pourrait également s’appliquer à Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid, simplement présents dans notre « All-NBA Second Team » actuellement, en raison de cette densité du frontcourt incarnée par le trio Tatum – Durant – Jokic, indéboulonnable en l’état.

All-NBA Second Team : Ja Morant, Stephen Curry, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid.

L’inusable LeBron James et quatre petits nouveaux

Enfin, la « All-NBA Third Team » comprend l’habitué ultime en la matière : LeBron James, recordman du nombre de sélections (18) dans ces trois cinq. Sauf qu’avec les difficultés collectives des Lakers, il ne peut pas viser plus haut, malgré un niveau de jeu toujours très impressionnant, à désormais 38 ans passés.

Il n’empêche que le « papy » californien fait de la résistance, et pas qu’un peu, entourant quatre novices : Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen ainsi que Domantas Sabonis. Quatre noms, peut-être pas très ronflants, mais que l’on risque de retrouver au All-Star Game et que l’on ne peut pas laisser de côté, vu ce qu’ils proposent chaque soir avec Indiana, Oklahoma City, Utah et Sacramento.

Grâce à eux, ces équipes initialement promises à occuper les dernières places de leurs conférences respectives sont toutes bien placées dans la lutte pour les playoffs. Un scénario compliqué à imaginer il y a encore trois mois en arrière… et pourtant !

All-NBA Third Team : Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Lauri Markkanen, Domantas Sabonis.

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 30 victoires, 13 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 39 disputés sur 43 possibles.

Stats : 24.7 pts, 10.9 reb, 9.8 pds, 1.4 int, 0.6 ctr et 3.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 37% à 3-pts et 81% aux lancers.

2 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 33 victoires, 12 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 43 disputés sur 45 possibles.

Stats : 31.1 pts, 8.3 reb, 4.3 pds, 1.0 int, 0.8 ctr et 2.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 35% à 3-pts et 87% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 24 victoires, 21 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 40 disputés sur 45 possibles.

Stats : 33.8 pts, 9.0 reb, 8.8 pds, 1.6 int, 0.6 ctr et 3.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 35% à 3-pts et 73% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 27 victoires, 15 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 39 disputés sur 42 possibles.

Stats : 29.7 pts, 6.7 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 1.5 ctr et 3.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 38% à 3-pts et 93% aux lancers.

5a – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 28 victoires, 16 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 35 disputés sur 44 possibles.

Stats : 31.0 pts, 11.9 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 0.9 ctr et 4.0 pdb en 34 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 25% à 3-pts et 65% aux lancers.

5b – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 27 victoires, 16 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 32 disputés sur 43 possibles.

Stats : 33.4 pts, 9.8 reb, 4.3 pds, 1.1 int, 1.7 ctr et 3.7 pdb en 35 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

Mentions : Ja Morant (Grizzlies), Donovan Mitchell (Cavaliers), Domantas Sabonis (Kings)…





