Les Cavaliers savourent une victoire laborieuse

Deux jours après une fin de match dingue contre les Bulls, ponctuée par une performance légendaire de Donovan Mitchell qui devenait seulement le 7e joueur dans l’histoire de la ligue à dépasser les 70 points marqués, les Cavaliers ont peiné, la nuit dernière face aux Suns, à se remettre de leurs émotions.

S’offrant certes une nouvelle victoire étriquée au bout du suspense, mais d’une manière bien moins flamboyante qu’en début de semaine, contre Chicago.

Sans que cela ne soit véritablement une surprise pour J.B Bickerstaff, qui qualifiait la performance de son équipe de « gueule de bois émotionnelle » après l’euphorie du match précédent.

« J’ai trouvé que notre attaque était de toute évidence en grande difficulté » constatait logiquement le technicien des Cavaliers, après que ses joueurs aient manqué leurs neuf premiers tirs, et plus largement leurs quatorze premières tentatives derrière l’arc, ponctuant la première mi-temps avec 33 points seulement, à 29% aux tirs. « Mais nous avons gardé une chance de gagner car nous avons compensé en défense. »

Les Cavs limitant en effet leurs adversaires, évidemment toujours privés de Devin Booker, à moins de 40% aux tirs pour amortir les dégâts de leur propre maladresse. Avec notamment un quatrième quart-temps décisif de ce point de vue, au cours duquel les Suns, qui menaient de 5 points après 36 minutes, n’ont marqué que 24 points.

Retour à la réalité pour Donovan Mitchell, la gloire pour Evan Mobley

Après avoir secoué la planète NBA en début de semaine, « Spida » est effectivement rentré dans le rang la nuit dernière, à l’image de son équipe, terminant avec 20 points… en 20 tirs (seulement 6 réussites).

« Je n’avais plus de jus dans les jambes. Donc j’ai essayé de quand même rester un atout pour mon équipe, de rester solide » confiait-il ainsi, alors qu’il a ajouté 6 rebonds, 9 passes et 2 interceptions pour combler sa soirée discrète en attaque, même s’il a tout de même inscrit un tir primé plein de sang-froid pour offrir l’avantage aux siens à 40 secondes de la fin.

Sur la dernière possession, après que Landry Shamet ne lui ait répondu avec son propre tir primé pour égaliser à 88-88, la balle de match lui est donc logiquement revenue. Mais, le sniper des Suns et Mikal Bridges l’ayant enfermé dans une prise à deux, l’arrière des Cavaliers a été obligé de lâcher le cuir.

Et c’est à ce moment qu’Evan Mobley est entré en scène. Placé à l’autre bout du terrain au début de l’action, le jeune ailier-fort est venu « flasher » au niveau de la ligne des lancers-francs, dans le dos de Mikal Bridges, recevant ainsi une passe idéale pour un tir totalement ouvert, qui a fait mouche.

« Je me suis douté que la défense allait doubler sur Donovan. Donc je me suis rendu disponible » expliquait simplement l’ancien de Southern California, qui n’avait marqué 4 petits points avant ce « game winner ». « J’étais focus sur le moment, sur ce tir que je devais marquer […] C’était comme à l’entrainement. Premier appui, deuxième appui, et boom. »

« Boom », une troisième victoire de suite, la septième sur les dix derniers matchs, au terme d’une performance clairement indigente. La preuve que les Cavaliers ont de la ressource, se montrant capables de gagner dans divers scénarios, mêmes les plus laborieux.

« J’adorerais gagner de vongt points à chaque match » assurait en guise de conclusion J.B Bickerstaff, qui trouvait de la beauté dans l’effort. « Mais le coeur de la compétition, c’est justement de batailler, de s’arracher sur des petits détails, d’accepter des challenges, individuels comme collectifs. Si on possède cette force mentale, on peut toujours trouver un moyen de gagner. »