Face aux Suns, les Cavs réalisent encore le braquage parfait !

Le premier quart-temps est symbolisé par la maladresse des deux équipes : 6/17 au tir pour les Suns et 4/16 pour les Cavs. Ces derniers ont même débuté le match par un 0/9. Résultat : ce premier acte accouche d’un petit score assez atypique en cette période de gros cartons : 15-14 en faveur de Cleveland.

Sous l’impulsion de Chris Paul, les Suns débutent bien le second quart-temps avec un 18-7 qui leur permet de prendre 10 points d’avance. En face, Cleveland ne rentre rien. La preuve : les Cavs en sont à 0/14 à 3-points depuis le début du match. Finalement, la disette prendra fin avec un panier primé de Caris LeVert à moins de 4 minutes de la pause, imité sur la possession suivante par Donovan Mitchell. Les Suns ne s’affolent pas et maintiennent cet écart de 10 points qui leur permet de rentrer aux vestiaires avec un avantage mérité (43-33).

Cleveland revient toutefois des vestiaires avec d’autres intentions. Les hommes de J.B Bickerstaff débutent le 3e quart-temps par un 8-1. Les Suns vont réagir dans la foulée en reprenant 10 points d’avance. Mais l’entrée de Raul Neto va insuffler un nouveau souffle aux Cavaliers qui vont complètement revenir dans le match en réduisant l’écart à 2 points en fin de 3e quart-temps. Malgré le tir au buzzer de Chris Paul, Cleveland entame le dernier quart-temps avec seulement 5 points de retard (64-59).

Caris LeVert marque 9 points d’entrée de 4e quart-temps pour permettre aux Cavaliers de revenir à égalité (70-70). Sauf que Chris Paul est en très grande forme, et les Suns reprennent 7 points d’avance. La fin de match est bouillante avec une adresse à 3-points qui revient du côté de Cleveland : Donovan Mitchell, Cedi Osman et Caris LeVert ramènent les Cavaliers à égalité (85-85). Héros du début de semaine, Donovan Mitchell donne l’avantage à Cleveland d’un panier primé clutch avec 40 secondes sur l’horloge (88-85). Landry Shamet lui répond dans la foulée à longue distance.

La dernière possession est dans les mains de Mitchell qui drive et sert Evan Mobley, ce dernier sanctionne à mi-distance pour donner 2 points d’avance aux Cavaliers à 4 secondes du terme. Mikal Bridges rate au buzzer, et Cleveland renverse Phoenix 90-88.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « clutch time » des Cavaliers. Cleveland a été maladroit au tir quasiment tout le match avec notamment un 0/14 à 3-points pour débuter. Mais voilà, ils ont mis les paniers lorsque cela comptait le plus c’est-à-dire en fin de match. Donovan Mitchell et Evan Mobley sont passés à côté de la majorité de leur match et pourtant ce sont eux qui font gagner Cleveland en fin de match.

– Phoenix n’y arrive plus. Depuis la blessure de Devin Booker, rien ne va pour les Suns. Même avec une équipe de Cleveland qui ne marque que 33 points en première mi-temps, qui ne tire qu’à 39% sur l’ensemble du match, Phoenix n’arrive pas à gagner. Pourtant les Suns ont mené pendant tout le match avant de craquer dans les dernières secondes. La série noire continue : 12 défaites sur les 16 derniers matchs, dont 7 sur les 8 derniers.

TOPS/FLOPS

✅ Caris LeVert. C’est le meilleur joueur des Cavaliers mais il a surtout sonné la révolte dès le début du 4e quart-temps : 21 points à 7/11 au tir dont un sublime 5/7 à 3 points.

✅ Raul Neto. C’est le type de joueur que l’on veut avoir dans son équipe. Il a insufflé un élan en sortie de banc en étant présent offensivement mais également défensivement : 14 points à 5/7 au tir.

✅ Chris Paul. Le meilleur joueur du match tout en faisant briller ses coéquipiers : 25 points à 9/17 au tir dont 3/5 à 3 points ainsi que 8 passes décisives.

✅ Deandre Ayton. Match très solide, il a été dominant offensivement. Il a maîtrisé dans la raquette adverse et pourtant il avait deux clients en face avec Jarrett Allen et Evan Mobley : 15 points à 7/12 au tir ainsi que 18 rebonds !

⛔️ L’adresse au tir globale. Le match a été marqué par une adresse médiocre des deux équipes : 39% au tir pour Cleveland et 39,5% pour Phoenix.

LA SUITE

Cavaliers (25-14) : déplacement chez les Nuggets dans la nuit de vendredi à samedi.

Suns (20-19) : réception du Heat dans la nuit de vendredi à samedi.