Un système pour classer les fans critiques de James Dolan au Madison Square Garden ?

Récemment, on apprenait que des avocats étaient bannis, avec l’aide de la reconnaissance faciale, de toutes les salles de New York gérées par James Dolan. Une mesure assumée, en lien aux différents procès en cours.

Mais Ethan Strauss assure que ça va encore plus loin du côté des Knicks, qui auraient un système pour classer les fans critiques de la franchise et surtout de son propriétaire…

Il y aurait ainsi six catégories. Pour les fans bannis d’un évènement précis, il s’agirait d’un « Code 0 ». Les VIP seraient eux des « Code 1 », qui sont tranquilles, alors qu’un « Code 2 » désignerait un fan que la sécurité localise en permanence, sans lui mettre la pression. Ce serait notamment la catégorie de Spike Lee, que James Dolan tolère donc mais qu’il surveillerait afin qu’il n’aille pas dans les coulisses du Madison Square Garden.

Un « Code 3 » serait lui systématiquement approché par la sécurité lors de son arrivée à la salle, pour lui faire savoir que sa présence est notée. Pour un « Code 4 », la sécurité devrait également rappeler les règles de ce qui est toléré et accepté à l’intérieur du Madison Square Garden. Enfin, un « Code 5 » équivaudrait à un bannissement complet.

L’acteur Michael Rapaport, fan des Knicks mais critique virulent de James Dolan, ferait partie de cette catégorie.

Si on sait que le propriétaire de la franchise de New York supporte mal les critiques, un porte-parole du Madison Square Garden a démenti. « Ce texte est écrit par un blogueur non qualifié et comporte de multiples inexactitudes et des faits incorrects » a-t-il ainsi répondu au New York Post.