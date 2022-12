Zach LaVine assure être sur la bonne voie

L’heure n’était pas à la satisfaction cette nuit, après la défaite des Bulls face à Houston. Au-delà du mauvais départ, pointé du doigt par DeMar DeRozan, Zach LaVine a déploré le fait que Chicago ait sans doute pris son adversaire du soir à la légère, un terrible aveu alors que « Windy City » se place encore hors du Top 10 à l’Est.

L’arrière sent toutefois que le vent tourne, pour son équipe mais aussi pour lui. Il y a six mois, Zach LaVine subissait en effet une arthroscopie du genou afin de se débarrasser définitivement de douleurs récurrentes.

Après une première partie de saison compliquée, ses sensations continuent de s’améliorer. « Je me sens mieux. Il y a toujours des hauts et des bas. Je m’y attendais, je le comprends. Mais sur les 10 ou 15 derniers matchs, je me suis senti moi-même », a-t-il confié auprès du Chicago Tribune.

Un peu plus agressif vers le cercle

Au niveau statistique, Zach LaVine tourne à 24.3 points par match à 52.8% de réussite au tir et 4 passes décisives en moyenne sur les dix derniers matchs. Mais c’est plus au niveau de son jeu qu’il commence à retrouver les bons ajustements. Alors qu’il prenait plus de 8 tentatives à 3-points en décembre, sa moyenne est redescendue à 6.6 en décembre avant le match de la veille. De l’autre côté, son nombre de paniers inscrits près du cercle à augmenté.

Preuve qu’il retrouve ses automatismes après avoir été réticent à « driver » dans la peinture.

« Je n’avais pas travaillé dessus », a-t-il rappelé. « Avant le « training camp », je n’avais pas touché un ballon, donc je ne sautais pas, je ne m’entraînais pas, je ne faisais rien de ce que je peux faire habituellement durant l’été pour se préparer à la saison à venir. J’ai retrouvé ça avec l’enchaînement des matchs ».

Zach LaVine prend donc moins de tirs à 3-points, tout en améliorant son pourcentage de réussite (de 31.8% en novembre à 41.1% en décembre) et s’aventure davantage vers le cercle. De quoi l’aider aussi à se présenter un peu plus sur la ligne des lancers-francs alors qu’il n’en a jamais pris aussi peu depuis qu’il joue pour Chicago.

« J’avais juste besoin de retrouver du rythme et le sens du timing. Si tu ne fais pas ça, tu te perds ».