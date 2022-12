Domantas Sabonis va tenter de jouer malgré sa blessure

Attendu depuis deux jours, le verdict concernant la blessure à la main de Domantas Sabonis est finalement tombé dans la nuit et les Kings peuvent (un peu) souffler.

The Athletic annonce ainsi que le Lituanien souffre d’un arrachement osseux au pouce droit. Mais, comme il est gaucher, il tentera de jouer malgré la douleur, histoire de ne pas abandonner son équipe, actuellement dans le Top 8 de l’Ouest et donc bien engagée au classement.

Intenable depuis dix matchs (19.9 points, 16.1 rebonds et 7.5 passes de moyenne, à 63% aux tirs !), Domantas Sabonis risque potentiellement de perdre en productivité à cause de cette blessure et cela obligera les De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Keegan Murray et autres Malik Monk ou Kevin Huerter à en faire un peu plus pour Sacramento.