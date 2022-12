Vers une prolongation de contrat pour Myles Turner à Indiana ?

Compte tenu du fait qu’il sera free agent non protégé l’été prochain, qu’il avait déclaré sa flamme aux Lakers et qu’il vient de changer d’agent, on l’imaginait vivre ses dernières semaines à Indianapolis.

Finalement, The Athletic nous apprend que Myles Turner pourrait prolonger avec les Pacers, d’ici au 1er mars 2023, date limite pour que les deux camps trouvent un accord contractuel.

Pratiquant cette saison le meilleur basket de sa carrière (16.7 points, 7.8 rebonds et 2.1 contres de moyenne, à 54% aux tirs et 42% à 3-pts), depuis qu’il a retrouvé son rôle de véritable poste 5 sans Domantas Sabonis, le pivot de 26 ans en profiterait surtout pour décrocher une très belle revalorisation salariale.

Actuellement rémunéré à hauteur de 18 millions de dollars en 2022/23, Myles Turner pourrait ainsi toucher… 19.1 millions de dollars supplémentaires (!) sur cette saison, pour atteindre ce maximum salarial de 37.1 millions de dollars auquel il peut prétendre. Pourquoi une telle augmentation ? Tout simplement parce que la franchise de l’Indiana se situe 25 millions de dollars sous le salary cap et qu’elle a donc « trop » d’argent à dépenser.

Ensuite, à partir de l’exercice 2023/24, le salaire du 11e choix de la Draft 2015 retrouverait automatiquement des hauteurs plus « raisonnables », si les dirigeants des Pacers venaient bien évidemment à ne pas lui offrir le max, au moment de cette fameuse re-signature.

En cas de prolongation de Myles Turner, pourtant pisté par les Lakers ou les Raptors, cela permettrait à l’équipe de s’assurer les services, dans son noyau dur, d’un pivot performant et encore assez jeune, aux côtés des Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et autres Jalen Smith. Voire même Buddy Hield, s’il restait lui aussi à Indianapolis.