Les Sixers notent les progrès de Joel Embiid face aux prises à deux

Il faut croire que Joel Embiid s’est retenu d’attaquer frontalement Marvin Bagley au poste. Le pivot des 76ers a fait un ou deux pas de recul, le temps que Kevin Knox vienne mollement aider son coéquipier des Pistons. Pris à deux, le meilleur marqueur de la ligue a décidé de re-transmettre le cuir à celui qui venait de le servir. Libéré en tête de raquette, Georges Niang n’avait plus qu’à sanctionner à 3-points.

Cette action, dans le deuxième quart-temps du match entre Philadelphie et Detroit, illustre les progrès du pivot face aux prises à deux. « Il prend son temps sur le parquet et il comprend qu’il peut démolir les défenses de beaucoup d’autres équipes. Il a été excellent pour repérer les prises à deux, en les repoussant, ce qui nous a permis d’obtenir des tirs à 3-points, de bons tirs », juge Tobias Harris, après cette rencontre largement remportée par son équipe.

Prendre son temps pour analyser certes, mais passer vite à l’action. Dans ce match, le candidat au titre de MVP a brillé par sa vitesse d’exécution, notamment pour trouver ses partenaires. Mais également en attaquant le cercle directement, de sorte que la prise à deux n’ait pas le temps de se mettre en place.

Record à la passe… et aux pertes de balle

En jouant ainsi, il influe positivement sur le rythme de ses partenaires, et ces derniers peuvent gagner en confiance, grâce à la qualité des tirs générés.

« On sait que certains soirs ils vont entrer, d’autres non. Mais si on peut jouer avec ce type d’état d’esprit, cela aide tout le groupe et je pense que cela ouvre le jeu pour lui aussi. Quand on est chauds, on est une équipe difficile à défendre », rappelle Tobias Harris, dont le constat vaut évidemment pour toutes les équipes de la ligue.

À l’instar de son prédécesseur Brett Brown, Doc Rivers a travaillé sur cet aspect important avec son joueur vedette. Le technicien lui a ainsi demandé d’opérer davantage à proximité de la ligne des lancers-francs (les « elbows »), et de garder les yeux ouverts lorsqu’il joue poste haut. Joel Embiid peut ainsi observer d’où viennent ces prises à deux.

« C’est un domaine dans lequel il ne cesse de s’améliorer. Il doit continuer à le faire. On s’attend à ce que (les équipes adverses) s’en prennent à lui tôt dans le match. Il a parfaitement géré la situation (face aux Pistons). Il a libéré le ballon, il a pris des tirs et il s’est mis au travail lorsqu’ils ne venaient pas. Il sait aussi où ils prennent à deux », juge Doc Rivers.

Ce dernier estime que son pivot est performant à la passe, que son timing de transmission est « vraiment bon », de même que le « spacing » des 76ers ou la qualité des coupes de ses joueurs. Pour preuve, avec 4.7 passes décisives en moyenne cette saison, Joel Embiid n’a jamais autant distribué le jeu depuis le début de sa carrière. Le bémol, c’est qu’avec 4.0 pertes de balle par match, il affiche aussi son « record » dans le domaine en carrière…