Le MVP de la nuit | Nikola Vucevic sonne la révolte

Bam Adebayo lui a marché dessus pendant une mi-temps avec un 9 sur 9 aux tirs, mais Nikola Vucevic n’a pas rompu, et il lui a surtout tenu tête. Clairement, Billy Donovan avait demandé à ses joueurs de le servir, et le Monténégrin a fait bon usage de tous ses ballons puisqu’il signe son meilleur match de la saison avec 29 points et 12 rebonds. Le tout à 13 sur 17 aux tirs avec un 3 sur 5 à 3-points.

Dès le début du match, tous les ballons passent par lui, et ils signent les huit premiers points de son équipe. D’abord sur un « mismatch » avec Victor Oladipo pour se retrouver à zéro degré dans sa position préférée. Ensuite, DeMar DeRozan le trouve près du cercle sur un drive, puis il fait mouche en tête de raquette. Enfin, sur un nouveau « mismatch », il place un petit hook sur la tête de Max Strus.

C’est dans un 3e quart-temps, à sens unique, qu’il frappera à nouveau avec neuf nouveaux points. Le plus souvent face à des défenseurs plus petits que lui. Enfin, dans le 4e quart-temps, son retour en jeu est remarqué avec deux tirs à 3-points pour valider cette belle victoire des Bulls. Un succès qui fait du bien au moral.

« C’est bien de gagner, de ressentir un peu de sensation positive, surtout après une terrible défaite » réagit Nikola Vucevic, qui fait référence aux 150 points encaissés face aux Wolves. « C’était nécessaire, et j’espère qu’on va en retenir la leçon. »

Une réunion de crise salvatrice ?

Les questions des journalistes ne portent pas sur sa performance, mais bel et bien sur cet incident dans le vestiaire des Bulls. La presse s’en est fait l’écho, et Billy Donovan l’a confirmé. Pour Nikola Vucevic, cela fait simplement partie de la vie de groupe, et il ne pense pas qu’il y aura de suite.

« Si vous êtes susceptible et mou, oui… Mais si vous ne pensez qu’à gagner, et si vous vous concentrez vraiment sur le fait de bien faire les choses, non… Si quelque chose se passe et que les gars en viennent à s’accrocher, ça vient d’un bon sentiment. Ce n’est jamais personnel, donc je ne pense pas que ce sera le cas ici. Je pense que les gars sont assez forts pour encaisser et répondre. Cela fait partie du jeu. J’ai été confronté à cela de nombreuses fois. Cela arrive. Vous passez à autre chose. C’est tout. »