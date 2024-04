Fin de séries du côté de Miami, où le Heat a vu sa série de quatre victoires prendre fin, et pareil pour les Bulls qui ont enfin retrouvé le goût de la victoire après quatre matchs. Les joueurs de la franchise de l’Illinois ont su parfaitement réagir après leur fessée concédée à Minnesota dimanche (150-126), emmenée par un trio DeRozan-LaVine-Vucevic qui a joué son rôle de leader de A à Z.

La première chose positive a été l’entame des Bulls et le 4/4 au tir de Nikola Vucevic pour débuter la partie. Après un coup de chaud de Zach LaVine sur le tir extérieur et trois lancer-francs de Coby White pour finir la période, Chicago s’est ainsi retrouvé à +10 à l’issue du premier quart-temps (21-31).

Miami n’a pas tardé à répondre, haussant d’abord le ton via un 8-0 qui s’est transformé en 17-4 pour repasser devant au score. Aux côtés d’un Bam Adebayo impérial (7/7 au tir à la pause), le Heat a pu compter sur les deux missiles extérieurs de Tyler Herro et les quatre de Duncan Robinson pour essayer de se démarquer. Mais Chicago a tenu bon, s’en remettant à un précieux Coby White de loin ou à l’explosivité d’un Derrick Jones Jr, ancien de la maison, pour maintenir son équipe dans le coup à la pause (57-52).

Les Bulls ont vite retrouvé le fil au retour des vestiaires, passant à leur tour un retentissant 22-5 pour inverser le rapport de force, avec cette fois le trio DeRozan-LaVine-Vucevic en mode patron pour porter la marque à 75-65 en faveur de « Windy City » (65-75). Le plus dur commençait pour les troupes de Billy Donovan, qui allaient devoir résister à la pression exercée par les locaux. Les 3-points de Patrick Williams et Goran Dragic ont ainsi conduit les Bulls jusqu’à la fin du troisième quart-temps avec 11 points d’avance (77-88).

Encore une fois, DeMar DeRozan, Zach LaVine puis Nikola Vucevic ont parfaitement su se relayer pour assurer un écart confortable à Chicago jusqu’au bout. Les deux derniers paniers derrière l’arc du Monténégrin ont définitivement mis un terme au suspense à un peu moins de 4 minutes du terme (89-108). Vainqueurs 113-103, les Bulls vont retrouver un peu de sérénité pour terminer leur road-trip.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Bulls en mission. Les joueurs de Chicago ont mis tous les ingrédients pour inverser la tendance sur ce match, avec d’abord une défense moins permissive, et en attaque une menace mieux répartie et de l’adresse extérieure (42% à 13/31). Après la remontée du Heat, les troupes de Billy Donovan n’ont pas tremblé en reprenant le dessus, puis en tenant jusqu’au bout. Les Bulls se sont même évité une fin de match tendue grâce à leur concentration et leur application jusqu’au bout. Ça paraît simple parfois le basket !

– Un troisième quart-temps qui change tout. Le Heat a du mal au retour des vestiaires ces derniers temps. Sur les quatre matchs précédents, les Floridiens ont toujours perdu le troisième quart-temps, avec un déficit de 26 points encaissés en cumulé. Face aux Bulls, la même problématique s’est répétée, Miami s’est fait manger (36-20) et n’a pas été en mesure de relancer la machine ensuite. Un problème récurrent pour Erik Spoelstra.

TOPS/FLOPS

✅ Le « Big Three » des Bulls. Rien à redire sur la performance de DeMar DeRozan (24 points), Zach LaVine (21 points) et Nikola Vucevic (29 points) qui ont su parfaitement se relayer pour maintenir la menace sur la défense adverse. Mention spéciale pour le pivot, impeccable sur toute la ligne, qui a mis son équipe sur les bons rails au début et qui a été là pour tuer définitivement le match.

✅ Bam Adebayo. Le pivot du Heat a fait un match presque parfait, avec notamment sa meilleure première mi-temps en carrière au scoring, à 7/7. Difficile de lui reprocher quelque chose puisqu’il termine à 12/15 au tir, avec 12 rebonds et 6 passes décisives en prime.

⛔️Le « Worst Three » du Heat. Les shooteurs floridiens ont pas mal arrosé à l’exception de Haywood Highsmith (4/4 de loin). On épargne Tyler Herro qui termine juste au-dessus des 35% de réussite (4/11). En revanche, on ne peut pas dire que le trio Strus-Robinson-Oladipo ait particulièrement brillé dans l’exercice, entre le 1/7 du premier, le 4/12 du second, qui s’est éteint après le repos, et le 2/8 du troisième.

LA SUITE

Miami (22-9) : le Heat reste en Floride pour accueillir les Pacers ce vendredi (02h00).

Chicago (11-20) : back-to-back pour les Bulls, attendus à Atlanta dès ce soir (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.