Tyrese Haliburton a tenu promesse

Le défi était de taille mais Tyrese Haliburton a été à la hauteur. Face au champion en titre emmené par un Stephen Curry inspiré jusqu’à sa blessure, le meneur d’Indiana était attendu après sa sortie malencontreuse à 0/9 lors du match précédent, dans la courte défaite 97-92 contre Miami.

Le joueur s’est vite rattrapé puisqu’il a permis aux siens de dominer les Warriors en inscrivant 14 points dans un deuxième quart-temps remporté 47 à 28 ! La rencontre a finalement été tendue jusqu’au bout, mais avec ses 29 points, à 9/17 au tir et 6 passes, Tyrese Haliburton a fait le job jusqu’à la fin pour assurer la victoire, 125-119.

« Les deux derniers jours ont été nuls d’un point de vue personnel. J’étais en colère après ma performance, parce que j’ai senti que si j’avais joué un poil mieux, on aurait probablement gagné. J’ai eu le sentiment d’avoir laissé tomber mon équipe. J’ai fait beaucoup d’introspection ces deux derniers jours et j’avais vraiment hâte que ce jour arrive », a-t-il déclaré après la rencontre.

Un élément précieux du dispositif de Rick Carlisle

Le fait d’avoir rapidement retrouvé la mire dans ce match référence avec une deuxième victoire en dix jours face à Golden State à la clé va lui éviter de trop gamberger et d’entrer dans une spirale négative.

« On veut juste voir le tir rentrer. C’est dur quand tu ne mets pas un tir. Tu te mets à trop réfléchir. Je pense que pour la majorité des shooteurs, les moments où ils ratent sont souvent juste dus à un peu trop d’hésitation, un temps de réflexion supplémentaire. Je suis entouré par des gars supers en dehors des terrains, dans le vestiaire, avec de supers vétérans et des coachs qui sont restés derrière moi juste pour que je joue au basket et que je le fasse librement. C’est ce qui m’a poussé ».

Le numéro 0 d’Indiana avait confié avant le match qu’il avait bon espoir de pouvoir vite passer à autre chose et basculer sur une meilleure prestation après son non match face au Heat. Sur le long terme, Rick Carlisle n’était pas vraiment inquiet non plus. Il s’est davantage soucié de la façon de mieux protéger son meneur qui reste aussi le premier créateur pour ses coéquipiers.

« Le tir n’est vraiment pas quelque chose qui m’inquiète. Il va mettre des tirs, c’est un grand shooteur. Mais on doit le protéger », a souligné le coach des Pacers. « Les adversaires vont envoyer leurs gars les plus physiques sur lui chaque soir et on doit avoir de quoi répondre (…). Tyrese peut scorer, mais son don, c’est de pouvoir faire 11 passes décisives en moyenne par match, c’est le domaine dans lequel il fait partie de l’élite ».

Il est même le numéro 1 de la NBA dans ce domaine !