All Hayes On Me

En l’absence de Cade Cunningham, et même si ses dernières sorties avaient été marquées par de la maladresse, Killian Hayes semble bien avoir passé un cap dans sa jeune carrière NBA !

Auteur d’un nouveau match de patron cette nuit avec 25 points, 8 passes et 7 rebonds dans la victoire des Pistons en prolongation face à Charlotte (141-134), le meneur français de 21 ans a confirmé qu’il gagnait en confiance match après match dans sa troisième saison dans la Grande Ligue.

« Il grandit sous nos yeux »

Mieux, et comme face aux Mavericks le 1er décembre dernier, Hayes s’est même montré décisif en fin de match, avec 10 points sur le dernier quart et la prolongation, avec notamment ce 3-points après plusieurs feintes face à Terry Rozier, à un peu plus d’une minute de la fin de la prolongation, qui a scellé définitivement la victoire de Detroit en Caroline du Nord.

« Il faut garder confiance en son travail, et c’est ce que j’ai fait », déclare-t-il dansThe Athletic. « Les shoots commencent à tomber dedans, et c’est grâce au travail que j’ai fait en amont. Je n’ai jamais abandonné. Je ne me suis jamais contenté de ce que j’avais, j’ai toujours continué à insister. »

Killian Hayes tourne d’ailleurs à 12 points, 7 passes et 3 rebonds, à 42% aux tirs dont 38% à 3-points (avec 4 tentatives par match) depuis le 11 novembre dernier, soit la date de la blessure de Cade Cunningham (qui ne reviendra pas cette saison). Désormais seul au poste de meneur titulaire, il commence à jouer davantage pour sa pomme en attaque, tout en continuant à être le meilleur défenseur de son équipe sur les postes extérieurs.

« Il ne progresse pas au rythme que les autres veulent lui imposer, il va à son propre rythme, sa propre vitesse », affirmait récemment Dwane Casey. « C’est comme ça que ça marche pour les jeunes joueurs. Tout le monde veut qu’il joue comme un vétéran avec dix ans d’expérience derrière lui, mais il n’en est qu’à sa troisième année, non ? C’est pour ça que ça ne me surprend pas. Il faut simplement être patient. Malheureusement, cette ligue n’a pas beaucoup de patience, il faut gagner des matchs. Mais il grandit sous nos yeux. »

« Je prends du plaisir sur le terrain »

Si vous voulez une action symbole de ce changement de cap, vous n’avez qu’à revoir son tir à 3-points dans le coin à moins de 2 minutes de la fin du temps réglementaire.

Killian Hayes hérite de la balle dans le coin en fin de possession, il envoie mais son tir fait le tour du cercle et ressort. Au rebond offensif, Isaiah Stewart ne peut manquer son meneur qui lève les bras au ciel pour une seconde chance. Qu’il obtient, et qu’il ne manque pas ! Ou encore cet autre 3-points à 3 minutes de la fin du match, avec la main de LaMelo Ball sur le visage et ses Pistons à -3, mais une autre filoche sous pression.

« C’était un peu comme le match face à Dallas, on a été devant pendant une bonne partie du match et ils sont repassés devant. Mais on est resté soudés », a apprécié Killian Hayes. « AB [Alec Burks] a rentré des gros tirs pour nous remettre sur le droit chemin. On a bien tenu défensivement, face à T-Roz qui avait la main chaude. Et on obtient une nouvelle victoire en prolongation, ce qui montre notre caractère. »

Du début à la fin du match, Killian Hayes a répondu présent. Saignant d’entrée de jeu avec 12 points à 5/8 dès le premier quart, son record en carrière pour un premier quart, il a malheureusement été freiné par les fautes, écopant de sa troisième à un peu moins de cinq minutes de la mi-temps. Mais, ce qui aurait pu le faire dérailler les saisons passées l’a remotivé à bloc pour le sprint final.

« J’essaye [d’obtenir un triple double] mais JD [Jalen Duren] a chopé 19 rebonds à lui seul [sourire] ! Mais je me sens bien. Je prends du plaisir sur le terrain et les gars rentrent leurs tirs. C’était un match offensif, ce qu’on ne veut pas forcément d’un point de vue défensif, mais offensivement, on prend du plaisir et on partage bien le ballon. Il y a clairement une bonne entente dans l’équipe » conclut-il ainsi.