Le choix de la sagesse pour Cade Cunningham ?

Les Pistons et Cade Cunningham ont finalement tranché. Touché au tibia depuis le 9 novembre, le meneur de Detroit hésitait entre repos et rééducation, ou opération. C’est la deuxième option qui a été choisie, ce qui signifie que sa saison est d’ores et déjà terminée.

L’opération serait prévue pour cette semaine et nécessitera trois à quatre mois de récupération. Le GM Troy Weaver a ainsi expliqué que ce choix était le meilleur pour la santé du joueur à long terme.

« De toute évidence, nous voulons être certains que la santé du joueur passe en priorité, afin qu’il puisse continuer à être le joueur qu’il est et que l’organisation veut qu’il soit », a-t-il déclaré. « Avoir cette procédure maintenant va l’aider à revenir au niveau où il doit être, afin que cet été, il puisse non seulement récupérer, mais aussi continuer à progresser, travailler sur son jeu et être prêt pour la saison prochaine ».

Candidat numéro 1 pour finir dernier à l’Est…

Son coach Dwane Casey a lui aussi usé de son influence pour inciter Cade Cunningham à se faire opérer pour qu’il soit définitivement débarrassé de ses douleurs récurrentes au tibia.

« Je lui ai dit que s’il était mon fils, je lui conseillerais de le faire », a confié le stratège des Pistons. « C’est sa décision et celle de sa famille de s’assurer qu’il est bien pris en charge. J’ai de la peine pour lui parce que vous pouvez imaginer les espoirs et les rêves qu’il avait en arrivant cette année, jusqu’à ce que ce pépin arrive. C’est la nature humaine, et c’est ce qui a causé une certaine indécision, mais lui, son agent et sa famille, ainsi que notre équipe, ont fait un travail minutieux pour s’assurer qu’il prenait la bonne décision ».

Les déclarations interpellent forcément alors que les Pistons avaient très mal débuté leur saison, avec un bilan de neuf défaites dès leurs douze premiers matchs, et que la course au « tanking » bat son plein avec pour perspective d’espérer récupérer Victor Wembanyama lors de la prochaine Draft.

Sans Cade Cunningham jusqu’à la fin de la saison, Detroit fait désormais office de « favori numéro 1 » pour rester à la dernière place de la conférence Est jusqu’à la fin de la saison.