Stats & Highlights | Ça gagne du côté de New York, Memphis passe la cinquième

Les franchises de New York gardent en vie leur petite série de victoires. Les Knicks (trois victoires de rang) ont battu les Hornets et les Nets ont terminé leur « homestand » de sept matches à domicile avec un succès (le deuxième de suite) contre Atlanta.

Du côté d’Indiana, les Wizards ont chuté quand les Raptors sont tombés sur un os à Orlando : le duo Franz Wagner – Paolo Banchero, qui a dominé les débats.

Enfin, tout roule pour les Grizzlies, qui signent une cinquième victoire de suite et assurent leur deuxième place de l’Ouest. Seuls les Pelicans, leaders de la conférence, font mieux avec une de plus.

Indiana – Washington : 121-111

Impressionnant en première période avec 20 points et aucun shoot raté, Kristaps Porzingis a baissé d’intensité en seconde mi-temps, mieux bloqué par la défense des Pacers.

Pour Tyrese Haliburton, 23 points et 11 passes, et Buddy Hield, auteur 28 points, les choses ont alors été bien plus faciles. En fin de rencontre, c’est Myles Turner qui délivre Indiana avec deux paniers importants.

Charlotte – New York : 102-121

Julius Randle (33 points) est toujours aussi en forme. L’intérieur des Knicks a collé 19 points en première période pour donner l’avantage aux Knicks. Puis, New York va vraiment faire la différence en troisième quart-temps.

Avec un 18-5, porté par les 10 points de RJ Barrett, les joueurs de Tom Thibodeau font l’écart. Julius Randle enfonce le clou en début de dernier acte et les Knicks filent vers une victoire facile.

Orlando – Toronto : 113-109

Franz Wagner (34 points) et Paolo Banchero (23) ont fini par avoir le dernier mot. Les deux joueurs d’Orlando ont multiplié les moments forts et les Raptors ont toujours réagi. L’Allemand marque 14 points en trois minutes en première mi-temps ? Gary Trent Jr. frappe à 3-pts pour revenir.

Paolo Banchero inscrit les sept derniers points de la première période, Franz Wagner est encore dominant en troisième quart-temps ? Pascal Siakam est là avec 18 points en troisième acte, pour combler l’écart qui était à monté à 20 points. Le premier choix de la Draft assurera la victoire du Magic aux lancers-francs.

Brooklyn – Atlanta : 120-116

Encore une victoire sans convaincre pour les Nets, mais c’est tout de même une victoire. Kevin Durant lance les Nets avec 18 points en premier quart-temps et Brooklyn va continuer d’avoir la main jusque dans le dernier acte.

L’ailier (34 points) va alors inscrire un nouveau panier important à trois minutes de la fin et scellera la victoire des Nets aux lancers-francs, après des rebonds offensifs dans les dernières secondes. Ben Simmons a bien signé son retour à la compétition et Kyrie Irving a marqué 33 points. Troisième défaite de suite pour les Hawks.

Memphis – Detroit : 114-103

Les Pistons ont manqué les deux entames : celle de la première période puis celle de la seconde. Face à Memphis, ça ne pardonne pas. Les remplaçants de Dwane Casey ont permis de réagir en deuxième quart-temps, mais en troisième, Ja Morant accélère.

Le meneur de jeu enchaîne les paniers et l’écart monte à plus de 20 points. Killian Hayes (5 points, 5 passes) et ses coéquipiers sont impuissants, donc victoire facile pour les Grizzlies, la cinquième de suite.