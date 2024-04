Mavericks – Bucks : c’est Noël avant l’heure !

Et soudain Giannis Antetokounmpo s’est fâché ! Alors que les Mavericks avaient pris 11 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps, les Bucks vont se révolter, et c’est le Grec qui va multiplier les pénétrations pour mettre la défense de Dallas sur les talons. En une minute, les Bucks signent un 8-0 pour égaliser (94-94). Tout est à refaire pour les Mavericks.

Le public est debout pour ces six dernières minutes, et chaque panier vaut de l’or. Comme ce 3-points de Pat Connaughton pour donner l’avantage à Milwaukee (97-95). Giannis et Luka Doncic se répondent du tac-au-tac et à l’entrée du « money time », Khris Middleton donne 3 points d’avance (104-101), mais Spencer Dinwiddie et Doncic s’en vont défier Brook Lopez et marquer (105-104). Derrière, Middleton manque son tir, puis fait faute sur Dorian Finney-Smith. L’ailier peut donner trois points d’avance à 10 secondes de la fin mais il loupe ses lancers !

Temps-mort pour les Bucks. Giannis n’est plus là, et le système est pour… Brook Lopez qui s’en va marquer en backdoor ! Milwaukee reprend l’avantage à deux secondes de la sirène. La balle pour Dallas, et bien évidemment le système est pour Luka Doncic. Le Slovène râle avant même la remise en jeu comme s’il n’était pas satisfait du système. Et son shoot à neuf mètres se transforme en brique… Milwaukee s’impose 106-105, et les Mavericks ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « poster dunk » de Luka Doncic. Dans un 3e quart-temps à sens unique, Doncic s’est offert sans doute son plus beau dunk en carrière avec une postérization de Jrue Holiday.

– Les lancers-francs des Mavericks. En mode Nick Anderson, les Mavericks ont raté leurs six derniers lancers-francs ! Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de leur défaite. Sur l’ensemble du match, les coéquipiers de Doncic terminent à 42% aux lancers-francs avec un 10 sur 24. Les plus importants sont sans doute les trois loupés de Tim Hardaway Jr alors qu’il venait de provoquer la 6e faute de Giannis.

– Le système gagnant. Giannis sur le banc avec six fautes, on pensait que le dernier système serait pour Khris Middleton. On le retrouve au centre de la raquette en mouvement, mais c’est lui qui piège la défense de Dallas en faisant un écran pour Lopez qui se retrouve tout seul sous le panier !

TOPS/FLOPS

✅⛔ Luka Doncic. Il a encore été étincelant avec ses passes géniales, ses paniers compliqués et son « poster dunk » qui a fait vibrer tout Dallas. Mais difficile de lui pardonner son 4 sur 10 aux lancers-francs.

✅ Giannis Antetokounmpo. Pour la première fois en trois semaines, il n’atteint pas la barre des 30 points, et il quitte le terrain à six fautes à l’entrée du « money time », mais… c’est lui qui a sonné la révolte dans le 4e quart-temps en attaquant sans cesse la défense. Un vrai travail de sape avec 15 points en quelques minutes.

✅⛔ Brook Lopez. Il n’inscrit qu’un panier, mais c’est le plus important du match ! Avant cela, il avait été le souffre-douleur des Mavericks qui l’avaient ciblé dans le « money time ».

⛔ Jason Kidd. Sa gestion de la fin de match est catastrophique. Alors qu’il restait sept secondes à jouer, il met cinq secondes à demander un temps-mort ! Puis son système pour le shoot de la gagne est complètement raté. Luka Doncic était furieux.

LA SUITE

Dallas (13-12) : back-to-back à Chicago ce samedi soir.

Milwaukee (19-6) : court déplacement à Houston dimanche soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.