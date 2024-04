Jazz – Wolves : retour gagnant pour Rudy Gobert !

Depuis la blessure de Karl-Anthony Towns, les Wolves ont gagné trois de leur quatre matches. Certes, ils ne sont pas devenus meilleurs sans lui mais son absence leur permet de jouer avec un seul intérieur, et ça donne plus d’espace à leurs extérieurs. Le Jazz en a fait les frais cette nuit.

Malgré une belle adresse extérieure du Jazz pour débuter la rencontre (5/8), ce sont les Wolves qui prennent les devants en dominant les débats près du cercle grâce à l’agressivité duo Anthony Edwards – D’Angelo Russell (28-24). Le deuxième quart-temps se transforme en démonstration de Rudy Gobert. À lui seul, il ferme l’accès au cercle et domine le Jazz de l’autre côté du terrain. Dans son sillage, les Wolves rentrent aux vestiaires à +15 alors qu’Utah n’a pris que deux tirs près du cercle en première mi-temps (61-46) !

Sans Lauri Markkanen, Collin Sexton, et Simone Fontecchio, tous à l’infirmerie, le Jazz s’en remet à Jordan Clarkson et Malik Beasley pour revenir dans le match. Ils provoquent six pertes de ballons et infligent un 14-4 aux Wolves pour égaliser (79-79). Le Jazz n’aura toutefois aucune réponse pour D’Angelo Russell en dernier quart-temps. Le meneur prend feu et signe un 6/6 à 3-points pour permettre à Minnesota de l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux standing ovations pour Rudy Gobert. De retour à Utah pour la première fois depuis son transfert à Minnesota, Rudy Gobert a été accueilli très chaleureusement pour son ancien public. Lors de la présentation des cinq de départ, le nom du Français a été couvert par les applaudissements. Dans le premier quart-temps, le Jazz avait également prévu une vidéo en hommage au pivot pour célébrer ses neuf saisons dans l’Utah où il a notamment gagné trois titres de meilleur défenseur de l’année, et c’est toute la Vivint Smart Arena qui s’est levée pour remercier celui que les fans considèrent toujours comme un des leurs.

– Retour de Mike Conley Jr. pour le Jazz. Blessé au genou gauche à Portland le 19 novembre, Mike Conley Jr a fait son retour dans la rotation d’Utah ce soir. Après avoir manqué neuf matchs, le meneur de jeu est sorti du banc et a été limité à 25 minutes pour son retour à la compétition. Il a marqué 17 points et délivré 6 passes décisives, et devrait sans nul doute réintégrer rapidement le cinq de départ.

– D’Angelo Russell confirme sa bonne forme du moment. Will Hardy et le Jazz avaient décidé d’entamer le dernier quart-temps avec une défense de zone, et Russell a pris un malin plaisir à la faire voler en éclats. Russell a enchainé tir primé après tir primé, pour finir à 6/6 et offrir la victoire à son équipe. Sur les trois derniers matchs, le meneur de Minnesota tourne à 28 points par match à 62% de réussite !

TOPS/FLOPS

✅ D’Angelo Russell. Relativement discret pendant les trois premiers quart-temps, le meneur des Wolves a mis son équipe sur ses épaules en fin de match, marquant 20 de ses 30 points en dernier quart-temps. Il termine à 12/16 aux tirs.

✅ Rudy Gobert. Avec 22 points et 13 rebonds, le Français a rappelé à tous les fans du Jazz ce qu’ils ont perdu dans le transfert de cet été. Son activité des deux côtés du terrain a été décisive.

✅ Kyle Anderson. 15 points, 12 passes, 7 rebonds ! L’ancien Grizzly a été au four et au moulin pour seconder Russell et Gobert.

✅ Jordan Clarkson – Malik Beasley. Les deux arrières ont tout tenté pour hisser leur équipe vers la victoire. Clarkson a marqué 21 points, Beasley 23, mais les deux joueurs ont manqué de jus en dernier quart temps.

⛔ Anthony Edwards. La star des Wolves n’a jamais su trouver son rythme ou son adresse. Il a terminé la rencontre avec 14 points à 3/14 aux tirs.

LA SUITE

Utah (15-13) : le Jazz se déplace à Denver dès demain.

Minnesota (13-12): les Wolves enchainent à Portland en back-to-back.