Kevin Durant et Kyrie Irving veulent combiner sur le « pick-and-roll »

Avec 62 points à 60% de réussite au shoot, le duo Kyrie Irving – Kevin Durant a porté les Nets vers la victoire contre les Hornets. Surtout, en fin de rencontre, les deux stars ont combiné ensemble, avec plusieurs pick-and-roll, qui ont mené à des paniers.

Évidemment, pour la défense de Charlotte, comme pour n’importe quelle autre de la ligue, s’occuper de ces deux-là devient alors compliqué…

« Que les deux jouent le pick-and-roll, ça peut être létal pour nous », annonce Jacque Vaughn pour le New York Post. « On ne voit pas ça tout le temps. C’était génial de les voir être efficaces, de voir comment ils peuvent faire ça en fin de match. »

Justement, comme c’est rare, mais que cela peut fonctionner, le meneur de jeu (33 points face à Charlotte) aimerait réitérer l’expérience. « On devrait clairement le faire davantage. Ce sont des actions à haute efficacité, c’est certain. »

L’attaque des Nets laisse beaucoup de place à Kevin Durant et Kyrie Irving en isolation, ce pick-and-roll peut donc apporter de la variété et pourquoi pas offrir des paniers faciles à Nic Claxton sous le cercle, ou à Seth Curry et Joe Harris à 3-pts.

« On peut s’exprimer dans les mêmes zones du terrain : à mi-distance, près du cercle, à 3-pts », explique Ke in Durant, auteur de 29 points. « Il faut l’utiliser mais il faut aussi garder le bon équilibre. Il ne faut pas le faire tout le match, seulement au bon moment. »