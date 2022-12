Jason Kidd promet un futur très gros chèque à Josh Green

Évidemment, Luka Doncic a compilé 33 points, 8 passes et 6 rebonds face à Phoenix, mais c’est le nom de Josh Green qui était sur toutes les lèvres à la fin du match. L’Australien a ainsi réalisé un superbe match, avec 16 points (6/7), 5 passes en 4 rebonds en sortie de banc. Pour le meilleur +/- de la rencontre à +26 en 31 minutes.

« La vérité, c’est que ce gamin est très bon », expliquait Jason Kidd. « Et s’il continue de bosser, il va se faire beaucoup d’argent. Josh va recevoir un gros chèque. Je vous le dis. S’il continue de travailler et d’aider l’équipe, ce gamin a tout ce qu’il faut pour être une superstar. Il doit simplement jouer. »

La dernière fois que Jason Kidd avait promis qu’un de ses joueurs allait recevoir un gros chèque, il parlait de Jalen Brunson. L’entraîneur avait raison, sauf que c’est à New York que le meneur l’a reçu…

Jason Kidd a d’ailleurs plaisanté en expliquant « espérer qu’il (Josh Green) ne partirait pas ».

La bonne nouvelle, c’est que le contrat de l’Australien avec les Mavericks court jusqu’à l’été 2024. Le club a donc le temps de voir venir, même s’il serait intéressant de négocier un prolongation avant qu’il ne devienne « free agent ».

« Il joue très bien », continue le coach texan. « Il travaille vraiment dur. On verra quel niveau il peut atteindre. Plus il a de temps de jeu, meilleur il devient. Je sais que tout le monde ne pense qu’au fait d’être titulaire, mais il n’y a que cinq titulaires. Dans ce jeu, vous êtes payé parce que vous jouez les fins de match. C’est la réalité. »

Et Josh Green joue de plus en plus souvent lors des fins de rencontre pour Dallas.

« C’est une question d’opportunité », conclut l’intéressé. « La confiance vient avec l’opportunité. Je suis prêt pour ça depuis avant la Draft. De tels moments, c’est cool, mais je sais que je dois construire à partir de là. »