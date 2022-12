T.J. Warren comme dans un rêve

17 minutes de jeu sur un nuage. T.J. Warren n’a certes pas réussi une performance de folie, mais le simple fait d’avoir foulé le parquet contre les Raptors fut un grand moment pour lui.

Quasiment deux ans après son dernier match, le 29 décembre 2020, Warren a été lancé en premier quart-temps et a compilé 10 points et 4 rebonds à 5/11 au shoot, en 17 minutes dans la victoire de Brooklyn.

« C’est presque comme un rêve », a déclaré l’arrière pour ESPN. « Dès que je suis entré en jeu, ça m’a frappé. Je me suis dit, ça y est, c’est réel. Ensuite, je me suis dit que ce n’était que du basket. C’était très agréable d’être sur le terrain, de jouer avec les gars. »

Une prestation saluée par son coach, qui a même été impressionné, vu les difficultés affrontées par l’ancien des Pacers depuis 2020.

« Il a franchi un sacré obstacle », assure Jacque Vaughn. « Il a joué quatre matches en deux ans. Il revient dans un match professionnel et semble à l’aise, il n’a pas l’air perdu. J’espère que ça le rassure sur sa rééducation. Les gens qui l’ont aidé à revenir méritent beaucoup de crédit. »

Kevin Durant fait le même constat que son coach. « Il a manqué deux ans ? On n’en avait pas l’impression », remarque le MVP 2014. « Mais on doit être patient avec lui. Il a été écarté longtemps, a connu des grosses blessures, mais il avait l’air bien. »

Ce premier match est autant la fin d’un long chemin pour l’ancien joueur de Phoenix que le début d’un autre. Le plus dur est semble-t-il fait pour Warren, et le meilleur peut commencer. « J’ai travaillé sur mon mental », confie-t-il. « J’ai été éloigné du sport que je pratique depuis plus de vingt ans. Être écarté ainsi, ça ouvre les yeux. Je me suis rendu-compte qu’un jour, tout pouvait s’arrêter, et ça remet les choses en perspective. »