Les Warriors remontent la pente

Il y a du mieux à Golden State. En battant le Jazz, les Warriors enchaînent une quatrième victoire en cinq matches. La seule défaite dans cette séquence est presque à affubler d’un astérisque puisque, face aux Pelicans, Steve Kerr avait ménagé quasiment tous ses titulaires (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins).

Ce succès contre Utah est même symbolique : les champions en titre affichent désormais un bilan positif avec 10 victoires pour 10 défaites. Ce ne fut jamais le cas, avant ce jour, durant tout le mois de novembre !

« Ça fait du bien », confirme le coach des Warriors pour le Mercury News. « On est passé de 3-7 à 7-3 sur nos dix dernières rencontres. C’est un bon signe. On est sur une pente ascendante. Tout se met en place, les gars trouvent leur rôle, font leur boulot. Maintenant, il faut confirmer à l’extérieur. »

C’est effectivement le point noir de la saison des Californiens. Leur bilan à domicile est remarquable, avec neuf victoires en dix matches, tout autant que celui à l’extérieur est catastrophique avec neuf défaites en dix matches…

« On commence à trouver des solutions »

En attendant, cette victoire face au Jazz ne souffre d’aucune contestation offensivement. Stephen Curry et Klay Thompson inscrivent 53 points (33 pour le premier, 20 pour le second), Andrew Wiggins ajoute 20 unités et Jordan Poole échoue de peu à le rejoindre, avec 19 points. Ce quatuor compile donc 92 points et les troupes de Steve Kerr ont délivré 33 passes décisives dans cette belle partition d’attaque.

« Les défenses adverses doivent choisir entre la peste et le choléra », explique Draymond Green. « On a quatre joueurs qui peuvent marquer, c’est incroyable. Il y a des moments où ils sont impliqués grâce aux passes, puis d’autres où ils font eux-mêmes les choses. Ce sont de formidables joueurs. »

En attaque, la machine tourne très bien. Il y a en revanche encore de la marge en défense, où les Warriors sont très loin de leur niveau de la saison passée. Le calendrier récent fut abordable mais la franchise enregistre des victoires, remonte la pente et engrange de la confiance. Après un début manqué, c’est déjà ça.

« On a encore du pain sur la planche, mais on est en train de trouver l’équilibre », poursuit l’intérieur. « On commence à pratiquer notre style de jeu, des deux côtés du terrain. Les gars commencent à entrer dans le rythme, celui dont on a besoin pour gagner à haut niveau. On commence à trouver des solutions. »