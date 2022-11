Christian Wood bientôt titulaire chez les Mavericks ?

On le sait, car il n’est pas du genre à s’en cacher : Christian Wood n’est pas spécialement satisfait de son rôle et encore moins de son temps de jeu à Dallas. « J’aimerais jouer davantage. Je l’ai déjà exprimé plusieurs fois. Donc je remplis mon rôle… », déclarait-il dans la semaine.

Bonne nouvelle pour l’intérieur de 27 ans : il n’est pas impossible que Jason Kidd fasse évoluer son statut dans les prochains jours. Alors, changement de cinq à venir pour les Mavericks ?

« C’est l’une des questions que je pose quotidiennement à mon staff », reconnaissait justement le coach texan. « Cela ne s’est pas produit jusqu’à présent et ce n’est pas quelque chose qui disparaîtra pour autant. Mais nous en reparlerons et nous verrons ce qui se passe samedi [à Toronto]. »

Des automatismes avec Luka Doncic

Avec ses 17.3 points et 7.8 rebonds de moyenne cette saison (à 59% au shoot et 45% à 3-pts !), Christian Wood fait aujourd’hui partie des meilleurs remplaçants de la ligue. Offensivement, ses prestations sont souvent abouties et intéressantes, à l’image de celle de mercredi soir à Boston : 26 points et 12 rebonds, pour épauler un Luka Doncic de gala (42 points, 8 rebonds, 9 passes).

« Leur connexion est excellente. Ils ont fait un gros boulot contre l’une des meilleures équipes de la ligue. J’espère donc que nous pourrons grandir à partir de ça et que nous pourrons les avoir sur le terrain à Toronto », confiait après coup Jason Kidd, au sujet de son duo Doncic/Wood.

Quant à Christian Wood himself, il préférait botter en touche au moment d’évoquer le rôle qu’il aimerait occuper chez les Mavs…

« Je pense que je vais garder ça pour moi. Tout ce que je peux dire, c’est que je me plais ici, j’adore jouer pour Dallas. On me soutient, on me remonte le moral quand je fais un mauvais match. Donc les choses se déroulent pour le mieux. »

« Il faut juste prendre conscience que le changement doit s’imposer »

À en croire en tout cas les déclarations de Jason Kidd, tout porte à croire qu’il y aura du changement dans sa rotation, alors que Dallas pointe seulement à la 10e place de l’Ouest (9 victoires et 8 défaites). Avec notamment trois revers concédés sur les quatre derniers matchs…

« Parfois, il faut juste prendre conscience que le changement doit s’imposer », estimait « J-Kidd ». « C’est la nature du sport et non quelque chose de personnel. C’est leur travail et nous essayons de gagner des matchs, de trouver les bonnes combinaisons sur le terrain. »

Mais du côté de Luka Doncic, le maître à jouer des Mavericks, que pense-t-on de la possible intégration de Christian Wood dans le cinq de départ texan ?

« C’est facile pour moi », se réjouissait le Slovène, à propos de sa relation avec « C-Wood », après la défaite sur le parquet des Celtics. « Il me passe la balle et il fait beaucoup de bonnes choses. Il a été énorme, il nous a bien aidés. Il le fera souvent, je le sais. »

Plus qu’à attendre samedi, et le déplacement chez les Raptors, pour découvrir si Jason Kidd a bel et bien décidé de nommer Christian Wood titulaire…