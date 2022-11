Black Friday | -25% supplémentaires sur les promos du Nike Store !

Bon plan – Un code promo pour profiter de – 25% supplémentaires sur les soldes du Nike et Jordan Brand.

Le Black Friday débute vraiment sur le Nike Store avec plus de 7 000 articles, nouveautés et promos, qui profitent d’un rabais de 25% grâce à un code promo. Au total, cela concerne 1 600 modèles de chaussures dont plus de 90 de basket ! C’est valable jusqu’au 29 novembre à 9h00.

Grâce au code promo, et selon les coloris, certains modèles déjà en promotion sont vendus moitié prix, voire moins encore ! Voici quelques exemples :

– La Air Jordan 36 basse est à 78,50 euros, au lieu de 174,99 euros ;

– La LeBron Witness 6 est à 57,80 euros, au lieu de 109,99 ;

– La Zion 1 est à 49,50 euros, au lieu de 119,99 euros ;

– La LeBron 19 est à 85,50 euros au lieu de 189,99 euros.

Ce code promo est donc valable sur tout le site, mais il y a quelques exceptions, et elles sont listées sur cette page.

Code promo : GOBIG22

Conditions de l’offre

ACCEDEZ AUX PRODUITS DU BLACK FRIDAY