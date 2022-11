La Trae Young 2 passe en mode « Super méchant »

Depuis qu’il a éteint les Knicks au premier tour des playoffs 2021, Trae Young aime incarner ce rôle de « super méchant » et attirer les sifflets du public adverse pour mieux se dépasser. C’est en ce sens qu’adidas a développé un coloris baptisé « Super Villain », qui devrait être la prochaine version de la Trae Young 2 à investir le marché.

Le noir recouvre l’arrière de la tige brodée tel un chausson tandis que l’avant ressort en blanc, avec trois bandes noires pour refléter le logo d’adidas.

La semelle est également en noir et blanc. À noter la présence de finitions dorées comme sur les logos présents sur la languette et la tirette, et les inscriptions « Trae » et « Young » présents sur le talon.

Le modèle vendu à 140 dollars ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle.

