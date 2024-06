La saison de la maturité pour Kevin Porter Jr.

Considéré surtout comme un espoir, un talent très brut à développer depuis son arrivée chez les Rockets en 2020, Kevin Porter Jr. est en train de passer un cap dans cette jeune saison 2022/23, en s’affirmant comme le meneur de jeu indiscutable de la reconstruction du club de Houston.

Si les victoires sont très rares depuis un mois pour les Rockets (3 seulement en 17 matchs), « Scoot » n’a pas grand-chose à se reprocher du point de vue statistique : il compile des moyennes de 19.8 points, 6.1 rebonds et 5.8 passes en 16 matchs joués jusqu’à maintenant, son record en carrière dans les deux premières catégories.

Bien sûr, tout est encore loin d’être parfait, comme n’importe quel joueur de 22 ans qui officie dans un rôle de porteur de balle principal en NBA, qui plus dans une équipe qui perd un (très) grand total de matchs. Sa prise de décisions et plus largement son efficacité en attaque doivent notamment encore progresser, puisqu’il tourne à seulement 42% aux tirs sur 16 tirs par match, tout en perdant en moyenne 4 ballons par match.

Un meilleur équilibre hors des terrains

Mais dans l’ensemble, près de trois ans et demi après son arrivée dans la ligue, après des péripéties pas forcément très joyeuses à Cleveland, suivies d’un passage en G-League avant de rejoindre les Rockets et de s’y installer durablement, Kevin Porter Jr. semble être arrivé à maturité.

En tant que joueur de basket mais surtout en tant qu’homme pour son coach Stephen Silas, très proche de son meneur, comme le traduisaient ses larmes après sa prolongation de contrat signée plus tôt dans la saison.

« Je dirais que c’est un peu des deux. Il est davantage mature hors du terrain, et ça déteint positivement sur sa maturité sur le terrain » a ainsi expliqué le technicien des Rockets. « Puisqu’il est plus posé dans la vie de tous les jours, il l’est aussi en match. Et de ce fait, nous sommes un groupe plus stable. En tant que meneur de notre équipe, avec le ballon souvent dans les mains, il était important qu’il atteigne ce niveau de maturité. »

Plus mature, et donc plus leader

Effectivement, Stephen Silas remarque aussi que malgré son jeune âge, Kevin Porter Jr. est davantage devenu un leader de vestiaire cette saison, même s’il est à peine plus vieux que certains de ses coéquipiers.

« Scoot propage une énergie très positive au sein de notre groupe. Il est plus apaisé que ces deux dernières années, et il essaie de devenir de plus en plus un leader. On avancera aussi loin qu’il nous porte » ajoutait le coach des Rockets, dont les mots ont boosté le moral du principal intéressé. « C’est un compliment, je pense. Ça me fait plaisir. J’ai effectivement beaucoup travaillé sur moi, sur le contrôle de mes émotions. Donc c’est vraiment chouette que mon coach dise ça de moi. »

Et « KPJ » de prendre ainsi sous son aile le rookie Jabari Smith Jr, pas toujours au mieux depuis le début de la saison, alors qu’il cherche encore le bon équilibre dans sa transition entre la NCAA et la ligue professionnelle. « Je lui dis simplement de ne pas trop appréhender ces moments. C’est une longue saison, donc il y a des moments où il se sentira en difficulté. […] Donc je lui répète de continuer à croire en lui, en son éthique de travail et son talent. »

Le jeune talent autrefois turbulent, mais désormais apaisé et arrivé à maturité, se sent donc bien dans ses baskets.

« Je suis confortable avec mon jeu. Je maîtrise mieux le jeu, ça y est. Maintenant, c’est une question de régularité dans mes performances. Car j’ai décrypté le jeu, le rythme et la vitesse de la NBA » conclut ainsi le collègue de « backcourt » de Jalen Green. « Autrement dit, je suis plus stable, j’ai trouvé le bon équilibre. »

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.4 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.2 0.4 15.6 2022-23 HOU 10 34 39.8 36.0 81.0 1.8 4.5 6.3 5.1 2.7 1.4 3.5 0.3 19.7 Total 147 29 42.2 35.3 70.2 0.7 3.3 4.0 4.8 2.6 1.0 2.8 0.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.