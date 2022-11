Le MVP de la nuit | Jalen Brunson savoure sa revanche sur le Thunder

La dernière fois que les Knicks avaient croisé le Thunder, ça s’était très mal passé pour New York. La troupe de Tom Thibodeau avait ainsi coulé à domicile, encaissant 145 points face à Shai Gilgeous-Alexander et sa bande.

Apathique et dépassé défensivement, Jalen Brunson avait lui été sorti au milieu du troisième quart-temps. Le déplacement de la nuit dernière dans l’Oklahoma, pour la fin de leur « road trip », était donc l’occasion pour les Knicks de prendre leur revanche. Et c’est ce qu’a fait Jalen Brunson, avec la manière : 34 points et 9 passes !

Réussissant à briller malgré la pression de Lu Dort, le meneur a réalisé un énorme chantier, tout en efficacité avec un superbe 14/20 au tir. Il n’a d’ailleurs quasiment rien raté à l’intérieur de la ligne des 3-points puisqu’il finit à 1/6 de loin, mais à 13/14 à 2-points. Avec pas mal de tirs pourtant compliqués…

« C’était un effort collectif total. Julius (Randle) nous a lancés très tôt dans le match et cela m’a ouvert la voie en deuxième mi-temps », a ainsi expliqué Jalen Brunson. « J’ai essayé de rester agressif et d’attaquer la défense et j’ai eu la chance que les tirs tombent ce soir ».

En fin de match, Jalen Brunson a profité de l’attention qui lui était consacrée pour servir ses camarades, afin de valider l’écart et la victoire. Une vraie performance de meneur, et de leader.

« Je trouvé qu’ils ont bien joué les uns pour les autres et ont réalisé un certain nombre de bonnes actions pour lancer tout le monde et créer des tirs de qualité » savourait plus globalement Tom Thibodeau. « Quand vous avez ce type d’attaque équilibrée, il est difficile de se focaliser sur un gars en particulier ».