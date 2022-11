Les Bulls stoppent la belle série de victoires des Celtics

Finalement, les Celtics s’arrêtent à neuf victoires de suite ! Dans un United Center des grands soirs, les Bulls réalisent l’exploit de la soirée en s’imposant 121-107 face à Boston.

On parle d’exploit car Chicago restait sur quatre défaites de suite, tandis que les Celtics semblaient intouchables. Un succès qui ne souffre d’aucune contestation puisque les Bulls menaient de 13 points à la pause, et ils feront même grimper l’écart jusqu’à 21 points dans le 3e quart-temps.

A la faveur d’un 11-2, et grâce à un bon Jaylen Brown, les Celtics parviendront à faire douter les Bulls dans le 4e quart-temps, mais DeMar DeRozan va faire la différence.

Comme sur ce 3-points avec quatre bras devant lui, puis sur ce service en or pour Alex Caruso pour porter l’écart à +15. C’est ce même Caruso avec deux interceptions qui donnera le signal du « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Bulls. Il y avait longtemps que les Bulls n’avaient pas autant partagé la balle. Un chiffre ne trompe pas : 26 passes décisives. Même s’il y a eu des séquences d’isolation, les coéquipiers de DeMar DeRozan ont fait vivre la balle, et surtout ils ont alterné entre jeu intérieur et jeu extérieur. Nikola Vucevic a été servi dans de bonnes conditions, et ce n’est pas si fréquent.

– Un 15-2 fatal. Comme souvent en NBA, on a assisté à un match de séries avec un 11-0 des Bulls en 3e quart-temps, un 11-2 des Celtics dans le 4e… Mais on retiendra le 15-2 des Bulls à la fin de la première mi-temps. Avec un Coby White retrouvé, Chicago a fait la différence à ce moment-là, et on avait rarement vu les Bulls aussi actifs en défense.

– Les Bulls aiment bien les Celtics. Les Celtics n’ont perdu que quatre matches cette saison, dont deux face aux Bulls ! L’agressivité de joueurs comme Ayo Dosunmu et Alex Caruso, la présence de spécialistes du « un-contre-un » comme Zach LaVine et DeMar DeRozan et la possibilité de jouer dans la peinture avec Nikola Vucevic semblent gêner les finalistes 2022.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. C’est encore et toujours le leader de l’équipe. Un leader par l’exemple des deux côtés du terrain, et un leader par sa capacité à prendre les choses en main quand le bateau vacille. Il termine avec 28 points, 8 rebonds et 4 passes.

✅ Patrick Williams. C’est son meilleur match de la saison, et il a livré un beau combat à Jayson Tatum. Un match référence pour lui, et on retiendra ce joli tir dans le 4e quart-temps après un dribble dans le dos, à la sirène des 24 secondes.

✅ Malcolm Brogdon. Le plus régulier et le plus influent des Celtics. C’est lorsqu’il était sur le terrain que la machine tournait mieux.

⛔ Marcus Smart. Une fois n’est pas coutume, on n’a pas vu un grand Smart, dépassé par le rythme des arrières des Bulls. Avant le match, on a appris qu’il souffrait d’une blessure chronique au pied, et il n’avait pas son énergie habituelle.

LA SUITE

Chicago (7-10) : nouveau gros morceau avec un déplacement à Milwaukee mercredi.

Boston (13-4): réception mercredi des Mavericks de Luka Doncic.