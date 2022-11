Touché au tibia, Cade Cunningham est absent jusqu’à nouvel ordre

Éloigné des parquets depuis dix jours, en raison d’une douleur au tibia gauche qui daterait de sa saison rookie et qui se serait réveillée lors de la dernière intersaison, Cade Cunningham pourrait être absent bien plus longtemps…

En effet, The Athletic vient de confirmer les premières rumeurs de Marc Stein, selon lesquelles la blessure du meneur de 21 ans serait plus sérieuse qu’initialement prévu. À tel point qu’une fracture de fatigue est aujourd’hui envisagée dans le camp du joueur et des Pistons !

En attendant que son statut soit mis à jour, Cade Cunningham (19.9 points, 6.2 rebonds et 6.0 passes de moyenne cette saison) est évidemment forfait pour une durée indéterminée, car le repos sera son meilleur allié. L’opération n’est donc pas encore privilégiée, ni écartée, et la prudence sera de mise dans le Michigan, car le premier choix de la Draft 2021 est considéré comme l’élément de base de la reconstruction de Detroit.

Cette absence prolongée profite toutefois à Killian Hayes, qui continuera d’assurer l’intérim dans le cinq de départ de Dwane Casey, aux côtés de Jaden Ivey, le dernier rookie vedette de la franchise. Depuis six matchs, le Français affiche ainsi du mieux, avec 11.8 points de moyenne à 39% de loin, 4.5 passes et 3.7 rebonds de moyenne.