Les Lakers et les Pistons à l’affût sur le dossier Miles Bridges…

Il y a quatre mois et demi, alors qu’il était sur le point de faire sauter la banque à la free agency, Miles Bridges était accusé par son ancienne petite amie de violences conjugales et de maltraitance infantile.

Depuis, libéré sous caution puis passé devant un juge, le joueur de 24 ans s’est évidemment fait discret, réussissant malgré tout à éviter la case prison, grâce à une négociation de peine due à un accord de non-contestation. En clair : il a accepté les sanctions prononcées à son encontre, sans reconnaître toutefois sa culpabilité dans cette affaire.

Quant à la qualifying offer dont disposait Miles Bridges chez les Hornets, elle a expiré le mois dernier, mais il reste encore free agent protégé, s’il venait à reprendre sa carrière. Autant dire que cette situation contractuelle est plutôt complexe et inédite, car Charlotte conserve la main sur le dossier, mais devra quand même statuer dessus, en le re-signant ou en ne s’alignant pas sur quelconque offre extérieure… si tant est qu’il y en ait une.

Sauf que les prochains jours risquent peut-être de tout débloquer, car The Athletic a rapporté dans la nuit que des franchises, parmi lesquelles les Lakers et les Pistons, surveilleraient de près le 12e choix de la Draft 2018. Avant ses démêlés avec la justice, rappelons que l’ailier sortait de sa meilleure saison en NBA, avec 20.2 points, 7.0 rebonds et 3.8 passes de moyenne en 2021/22.

Reste à voir ce que comptent faire les Hornets, mais aussi la NBA, qui pourrait suspendre Miles Bridges s’il revient.

Quant à l’intéressé, le conflit avec son ancienne compagne n’est clairement pas réglé, puisque c’est cette fois le basketteur qui a obtenu une « ordonnance de protection » contre elle, Miles Bridges l’accusant de harcèlement… suite à trois « visites » de Mychelle Johnson à son domicile.