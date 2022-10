Inculpé pour « violences conjugales », Miles Bridges attend toujours l’ouverture de son procès, et il se présentera devant la justice le 7 octobre prochain, son passage devant les juges ayant été repoussé.

Le basketteur a plaidé non coupable lors de sa comparution, en juillet dernier, devant une juridiction de Los Angeles. Sous le coup de trois chefs d’inculpation, il est accusé d’avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants, fin juin. Le bureau du procureur l’a mis en examen pour maltraitance infantile et violences conjugales.

Comme il a refusé de plaider coupable et de négocier sa peine, Miles Bridges doit désormais tenter de prouver son innocence lors d’un procès. Il encourt jusqu’à 12 ans de prison.

Une situation qui place sa carrière NBA entre parenthèses. Alors qu’il était « free agent » et qu’il pouvait espérer un très gros chèque, l’ailier de Charlotte doit en effet attendre l’issue de son procès pour savoir s’il peut continuer à jouer dans la Grande Ligue. Jusqu’à présent, les Hornets lui laissaient l’option de signer sa « qualifying offer » à 7.9 millions de dollars, qui lui offrait un contrat pour cette saison et lui aurait permis de tester le marché l’été prochain, en tant que « free agent » non protégé.

Mais le joueur de 24 ans n’a pas voulu signer cette offre, qui expirait le 1er octobre. Le club et le joueur avaient l’option de repousser la date butoir jusqu’au 1er mars, mais selon The Athletic, les deux parties ont finalement laissé la « qualifying offer » expirer. Ce qui signifie que Miles Bridges ne pourra plus la signer.

Toutefois, cela ne veut pas dire que l’ancien joueur de Michigan State est libre de signer où il le souhaite.

Il reste ainsi « free agent » protégé et Charlotte doit désormais négocier un nouveau contrat avec lui, ou s’aligner sur les offres extérieures qui lui seront faites… si jamais il parvient à éviter la prison au tribunal.