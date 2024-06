Jason Kidd surveille déjà les fautes techniques de Luka Doncic

Luka Doncic et les arbitres, c’est une longue et constante histoire. Le sujet revient sur la table très régulièrement, et c’est presque un refrain du côté de Dallas. Cette saison encore, la star des Mavericks a des soucis avec les officiels puisqu’il a déjà récolté cinq fautes techniques, en seulement treize matches joués.

Un rythme très élevé, que seul Draymond Green domine avec six à son actif. « Je méritais la dernière », reconnaissait-il après le match contre les Clippers. « J’ai parlé à l’arbitre après son coup de sifflet. C’est mérité. »

Le problème, c’est qu’une fois que Luka Doncic aura pris sa 16e faute technique, il sera suspendu pour une rencontre. Ensuite, dès qu’il en prendra deux, il restera sur le banc encore une fois. Ça peut donc aller vite…

« C’est quelque chose dont on va devoir parler », prévient Jason Kidd au Dallas Morning News. « Je pense qu’il est conscient de ça. Il a toujours été bon pour atteindre ce chiffre, sans le dépasser. »

En 2020/2021, le All-Star, qui râle de façon constante auprès des officiels, avait en effet pris 16 fautes techniques, puis 17 la saison passée. Il parvient donc à se calmer avant la limite. Il le faudra car s’il maintient son rythme du début de saison (une faute technique quasiment tous les trois matches), il sera suspendu une première fois mi-janvier pour sa 16e, avant de manquer six rencontres en deuxième partie de saison.

Et on a vu dans la défaite contre les Rockets, durant laquelle il était laissé au repos, à quel point les Mavericks sont dépendants du Slovène…

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.