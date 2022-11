Derrick White et Payton Pritchard, symboles de la marge de manoeuvre des Celtics

Sur le papier, cette confrontation face aux Hawks n’était pas forcément des plus rassurantes pour les Celtics. Car face à Trae Young et Dejounte Murray, un des meilleurs duos d’arrières dans la ligue, l’escouade de Boston faisait sans ses deux meilleures armes pour les gêner en défense : Marcus Smart et sa doublure Malcolm Brogdon.

Le premier absent du cinq majeur, c’est Derrick White qui a retrouvé une place de titulaire et s’est glissé dans le rôle du porteur de balle principal. Le second absent du banc, c’est Payton Pritchard, un des grands perdants du changement de coach opéré cet été à « Beantown », qui a ainsi pris du galon en sortie de banc.

Et si les deux arrières n’ont pas réussi à totalement museler Trae Young et Dejounte Murray, auteurs de 46 des 101 points de leur équipe, ils ont en revanche pleinement participé à la nouvelle « masterclass » d’attaque des Celtics, avec 16 points et 10 passes pour Derrick White, et 14 points (4/6 à 3-pts) et 4 passes pour Payton Pritchard, à tel point que les absences de Marcus Smart et Malcolm Brogdon sont finalement passées inaperçues.

Le symbole d’une équipe sereine et sûre de ses forces après l’orage du début de saison, même orphelines de deux cadres de sa rotation, qui peut se permettre d’avoir des problèmes de riches sur ses lignes arrières.

« On a beaucoup de gars capables de faire beaucoup de choses dans cette équipe. Tout le monde se fait confiance, et chaque joueur qui met un pied sur le terrain peut nous aider à gagner le match » résumait ainsi Derrick White, finalement le principal exemple de sa propre déclaration, dont son coach a apprécié sa faculté à « trouver les spots sur le terrain où son impact est très important. »

« Payton, j’ai adoré son entrée, il était prêt. Ce n’est jamais facile, de ne jamais savoir si tu vas jouer et de pourtant apporter le même enthousiasme et la même énergie. C’est ce qu’il a fait ce soir » ajoutait Jaylen Brown.