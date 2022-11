Le Top 10 de la nuit | Evan Mobley sans pitié avec Giannis Antetokounmpo

Sans surprise, le « game winner » de Shai Gilgeous-Alexander décroche la première place du classement. Derrière, on apprécie le duel de contreurs entre Kenyon Martin Jr et Dorian Finney-Smith. Bones Hyland et Payton Pritchard plantent des 3-points au buzzer, tandis que John Collins se fait plaisir sur un « alley-oop » en mode « poster dunk ».

Pour les amateurs de violence, on retiendra le gros dunk d’Evan Mobley sur Giannis Antetokounmpo, ou celui encore plus étonnant de Max Strus sur Christian Koloko.