Écran blanc, bugs, fonctionnalités perdues… Retour sur le début de saison raté du League Pass

Ses amis avaient déjà l’habitude de le charrier gentiment ces dernières années. Enzo Derrick avait fait le choix de payer le League Pass, là où eux pouvaient toujours trouver un moyen de suivre la NBA, via des sites de streaming illégaux. « Au moins j’ai accès à tous les matchs ! », leur rétorquait le jeune homme de 22 ans, toujours « satisfait » de la plateforme de diffusion de la Grande Ligue, et qui n’avait jamais été confronté à des « problèmes majeurs ». Jusqu’à cette saison…

Chaque nuit, ce passionné se lève pour suivre les rencontres des Pistons, et celles du Thunder, des Blazers ou des Spurs et réagit en direct auprès de ses plus de 5 000 abonnés sur Twitter. « C’est le mode de vie choisi. C’est un plaisir de suivre la NBA au quotidien. Là, clairement, il n’y a plus de plaisir », regrette cet habitant de Marseille qui passe ses diplômes pour devenir coach de basket. « Limite, je prie pour que ça marche. »

Les témoignages de ce genre, BasketUSA n’a pas eu de mal à les récolter tant les plaintes d’usagers se multiplient sur les réseaux sociaux ou sur les forums (ici, là ou encore là) depuis la reprise de la saison régulière. Sur Twitter, le service technique de la plateforme passe ses journées à s’excuser « pour le désagrément » auprès des fans qui l’interpellent. Une séquence d’autant plus regrettable pour la ligue, qui a lancé sa nouvelle application en amont de cette saison, tout en cassant le montant de ses abonnements à la plateforme.

Impossible de régler la qualité de l’image

Pourquoi une telle vague de mécontentement ? Enzo Derrick raconte. La nuit, après de premières mi-temps de match sans accroc, les choses se corsent généralement pour lui en seconde période, avec une définition de l’image qui chute à « 144 p ». « Vraiment tu ne vois pas le ballon. Heureusement que tu connais les joueurs sinon… » Il met alors le match en pause pendant une minute, en espérant gagner en fluidité. Mais rien n’y fait. La qualité de la transmission devient si faible qu’il arrête parfois le match. « Ça me rend fou. C’est vraiment le lecteur qui bugue. »

Et ça joue sur l’activité de ce compte, je confesse être beaucoup moins actif niveau production et contenu. 🙁

On s’en excuse, on espère pouvoir revivre pleinement la saison quand cette appli merdique redeviendra fonctionnelle. 🤞🏼 https://t.co/oQVGDTB4HE — Grizzlies France (@GrizzliesFR) November 10, 2022

Olivier, 28 ans, qui gère le compte Kings France sur Twitter, déplore aussi une « mauvaise qualité d’image malgré une bonne connexion internet, le streaming qui s’arrête régulièrement pour charger ou qui se coupe carrément avec un message d’erreur technique… » Basé dans les Hauts-de-Seine, il se demande lui aussi pourquoi la fonction permettant de régler la qualité de l’image n’est plus disponible comme c’était le cas par le passé. Sur ordinateur, le League Pass bascule quasi systématiquement en haute définition. Impossible donc de choisir une qualité moindre pour ne plus risquer de connaître des ralentissements.

Autre fonctionnalité très regrettée par les utilisateurs, le multi-écran permettant de suivre jusqu’à quatre matchs en même temps. Au tout début de saison, la touche « slow motion », très utile pour observer plus en profondeur un système de jeu par exemple, n’était pas non plus disponible. Elle est réapparue après une semaine de compétition, aussi mystérieusement qu’elle avait disparue.

Essai gratuit raté

Et tous ces petits soucis surviennent lorsqu’il est possible de lancer le match, car il est déjà arrivé aux personnes interrogées de se retrouver face à un écran… blanc. « La qualité des streams est désastreuse depuis le début de la saison quelle que soit la plateforme utilisée. Via le ‘player Web’, qu’importe le navigateur utilisé, parfois le lecteur ne se lance simplement pas. Certains matchs en replay n’ont pas de streams disponibles, comme si le match n’avait pas été diffusé », énumère « Phonte », 36 ans, qui a lancé le compte Twitter dédié aux Blazers.

Enorme match ici en direct du NBA League Pass by NBA Digital x Microsoft. pic.twitter.com/qt8XHSgUx2 — Val (@ValWhatif) October 30, 2022

Pour « NYGFans10 », basé à Jackson (Tennessee), sa première expérience League Pass a tourné court. Celui-ci dit beaucoup parier sur le site FanDuel qui a récemment mis en avant une promotion : en atteignant un certain montant de paris NBA, il était possible de bénéficier de plusieurs mois gratuits sur la plateforme NBA. Seulement un mois plus tard, il a déjà résilié son abonnement. « Même avec des essais gratuits, c’est dire à quel point l’application est mauvaise. Je n’ai donc pas dépensé un centime pour l’application et j’ai arrêté parce qu’elle ne fonctionne pas. Si un essai ne fonctionne pas, pourquoi devrais-je dépenser de l’argent ? », se demande-t-il.

Thomas, lui, qui alimente le compte Twitter du suivi de la saison des Cavs, a été confronté à un autre problème. Il a payé les 120 euros d’abonnement au League Pass sur Google Play avant de devoir… répéter l’opération sur le site officiel de la ligue parce qu’on lui demandait d’ajuster son mode de paiement. « Je n’ai pas encore de retour du service après-vente (pour obtenir le remboursement) mais si j’ai claqué 240 euros pour me retrouver à regarder les matchs sur un site de streaming… », a du mal à avaler le jeune homme de 25 ans, basé dans le Gers.

Contraint de migrer vers d’autres sites

Car oui, comme d’autres, il lui est arrivé d’être contraint de migrer vers des sites de streaming pour suivre les matchs en direct. « Mes abonnées m’ont donné le nom d’un site, c’est assez dramatique… C’est la grosse, grosse, grosse déception de la saison », répète ce passionné selon qui la NBA a « des années de retard sur la NFL » en matière de diffusion sur plateforme dédiée.

The NBA App doesn’t even work on PS5 I had to watch the Lakers game in Korean last night. Announcers were lit though — Jake (@JakeAndHoops) November 3, 2022

« Ça me semble illogique d’utiliser des streams illégaux pour voir des matchs que la plateforme légale n’arrive pas à retransmettre », regrette également « Phonte ». Abonné de longue date, qui a bénéficié d’une réduction en tant qu’ancien client, il n’a pas hésité à joindre le service technique qui lui a répondu que la NBA avait connu une période de « transition » avant et pendant la pré-saison, vraisemblablement en référence à la nouvelle application. « C’est pourquoi nous avons rencontré beaucoup de problèmes et de bugs sur notre système, mais nous savons que ce n’est pas une excuse. […] Nous sommes conscients du problème que nous espérons résoudre dès que possible. »

Le genre de réponse dont Enzo Derrick peine à se contenter. Lui qui ne parvient pas du tout à utiliser le League Pass sur X-Box, a « l’impression que la NBA n’en a rien à faire ». Il ira au bout de son abonnement parce que « l’année est déjà payée dans tous les cas. J’espère qu’on sera écouté qu’ils vont faire évoluer les choses. »