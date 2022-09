Le League Pass à prix réduit au coeur de la nouvelle application de la NBA

NBA App, c’est le nom de la nouvelle version de l’application de la NBA pour accéder à tous types de contenu, qu’il s’agisse de news, de vidéos, de séries documentaires ou plus simplement des stats. Développée en partenariat avec Turner Sports (TNT), l’application proposera du contenu exclusif lié à chaque match, qu’il s’agisse des vidéos au format vertical pour le partage sur les réseaux sociaux ou un accès gratuit aux archives de la NBA.

On trouve aussi NBA ID, qui propose de se créer un compte (avec une adresse e-mail) pour accéder à du contenu personnalisé en fonction de ses joueurs et de ses équipes préférés. Chaque inscrit reçoit des promotions sur les places et les produits dérivés.

Les offres d’abonnement au League Pass sont intégrées à cette application avec, comme prévu, des prix cassés : le forfait standard est désormais disponible pour 17,99 euros par mois (119,99 euros pour la saison complète) et le forfait premium pour 23,99 euros par mois (149,99 euros pour la saison complète). L’accès à NBA TV est inclus dans chaque nouveau forfait.

Parmi les séries proposées sur l’appli’, on trouve déjà le premier épisode de Gold Blooded, une nouvelle série documentaire en sept épisodes qui retrace le parcours des Warriors jusqu’au titre NBA en 2022. C’est présenté par Andre Iguodala.

A partir du 29 septembre, place à Hoop Cities, une série documentaire en huit épisodes, qui explore la culture locale, l’histoire et les communautés basket dans les principales villes européennes avec un joueur NBA comme guide. Pour Paris, c’est Evan Fournier, et ça fait partie des trois premiers épisodes avec Belgrade (Serbie) et Bologne (Italie). Les cinq autres épisodes seront diffusés chaque semaine, avec Kaunas (Lituanie) le 6 octobre, Cologne et Leverkusen (Allemagne) le 13 octobre, Séville (Espagne) le 20 octobre, Istanbul (Turquie) le 27 octobre et à Thessalonique (Grèce) le 3 novembre.

Fin octobre, sur deux jours, NBA Real Training Camp permettra de découvrir les coulisses des camps d’entraînement des Sixers et des Mavericks.

Fin novembre, on pourra découvrir Pass the Rock, une série sur le quotidien de la nouvelle génération de joueurs NBA.