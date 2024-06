Les Kings prennent confiance

La pilule a été « difficile a avaler » pour Sacramento, comme l’avait glissé Kevin Huerter avant la rencontre de cette nuit, suite à la défaite concédée face à Golden State, en partie due à une nouvelle erreur d’arbitrage en fin de match. L’ancien arrière des Hawks avait même confié avoir senti un arbitrage « différent » depuis son arrivée en Californie.

Mais les Kings n’ont pas lâché mentalement et après avoir débuté par quatre revers de suite, la formation de Mike Brown vient d’enchaîner quatre succès en six matchs et a donc répondu cette nuit par sa prestation la plus aboutie de ce début de saison, en disposant de Cleveland, 127-120. De quoi redonner le moral aux troupes.

« Nous pensons que nous sommes meilleurs que ce qu’en dit notre bilan », a ajouté Kevin Huerter. « Nous devons juste continuer à le prouver, rester ensemble, ne pas nous éparpiller. C’est une longue saison ».

Sur la bonne voie

Pour Mike Brown aussi, ce succès est de bon augure pour la suite, surtout face à l’une des meilleures équipes de ce début de saison. « Pour nous, le fait d’aller jusqu’au bout contre une bonne équipe et trouver un moyen de gagner, ça contribue à conforter les gars par rapport à nos convictions », a-t-il ajouté.

« C’est une très bonne équipe, de A à Z », a poursuivi Davion Mitchell. « Ils ont des scoreurs, des joueurs costauds, des défenseurs. Ça nous aide à prendre confiance, de prendre conscience qu’on peut battre ces équipes qui ont toutes les pièces du puzzle. Ça fait de nous une très bonne équipe, oui ».

Pour les Kings, l’important est d’ailleurs d’être constant sur la manière, malgré des résultats aléatoires.

« Je pense qu’avec nous, le truc c’est de vraiment se concentrer sur le processus et mettre un peu de côté le résultat », a confirmé Harrison Barnes, parfait lieutenant de Domantas Sabonis avec ses 20 points cette nuit. « Nous avons mis en place de bonnes choses dans les matchs précédents, et même si nous n’avons pas gagné, ce n’était pas comme si nous abandonnions ce processus pour prendre une autre direction. Je pense que lorsque vous avez un match comme ce soir, où tout se met en place, ça valide en quelque sorte ce qu’on fait depuis le début ».

Confirmation attendue ce vendredi en déplacement sur le parquet des Lakers puis à l’occasion d’une série de quatre rencontres à domicile, face à Golden State, Brooklyn, San Antonio et Detroit.