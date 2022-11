Le sort s’acharne sur Zach Collins

Revenu sur les terrains en février dernier après quasiment 18 mois sans jouer, puis prolongé cet été par les Spurs, Zach Collins est de retour à l’infirmerie. Et il pourrait y rester un certain temps puisque la franchise annonce que son intérieur souffre d’une fracture de la tête du fibula gauche (péroné). La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de déplacement, et qu’il n’aura pas besoin de passer sur le billard.

Son indisponibilité devrait donc se compter en semaines même si la franchise n’a pas donné d’évaluation, et cette blessure survenue face aux Clippers vient s’ajouter à la longue liste de ses pépins depuis son arrivée en NBA avec une opération à une épaule, deux autres pour sa cheville. Un cumul qui l’avait contraint à une saison blanche en 2020/21.

Dans le passé, Steve Nash et Tyson Chandler avaient souffert du même type de blessure, et ils avaient manqué une vingtaine de matches.