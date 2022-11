Johnny Davis, rookie des Wizards, fait ses armes en G-League

Comment se faire une place au milieu de Bradley Beal, Deni Avdija, Will Barton et Corey Kispert ? C’est mission impossible pour Johnny Davis. Surtout avec ses performances très discrètes en Summer League. L’arrière est encore trop perfectible, plombé par sa maladresse de loin et ses limites pour déborder les défenseurs.

Plutôt que de rester sur le banc à attendre, le 10e choix des Wizards a donc été envoyé en G-League. Il se fait les dents avec le Capital City Go-Go et vient de disputer son premier match.

« C’était plaisant de rejouer enfin », explique celui qui a été blessé au dos durant l’été, pour The Athletic. « En étant avec les Wizards, il faut toujours être prêt, mais je suis heureux d’avoir pu jouer, d’avoir retrouvé cette sensation. Je peux encore améliorer mon jeu. »

En 26 minutes dans la défaite contre les Raptors, le rookie n’a guère ébloui, en marquant 13 points à 3/13 au shoot, avec 3 rebonds et 2 passes. Il affiche les mêmes défauts qu’en ligue d’été, mais les Wizards seront patients.

« Je trouve qu’il a montré des flashes de pourquoi il est un 10e choix de Draft », analyse son coach en G-League, Mike Williams. « Il a parfois été agressif, en allant au cercle. Il a pris de bonnes décisions, il a marqué. Il doit prendre des décisions de manière plus rapide, mais globalement, c’était correct. Il faut se souvenir qu’il n’a que peu joué. On ne s’attend pas à ce qu’il marque 30 points, on ne lui demande pas ça. »