Retour réussi et victorieux pour Brandon Ingram

Bien lancé avec deux matches de suite à 28 points, avec en plus de superbes pourcentages (54% de réussite au shoot, 60% à 3-pts), Brandon Ingram avait été fauché en plein vol dès le troisième match. Touché au visage, il avait quitté ses coéquipiers en pleine rencontre, avant d’entrer dans le très sérieux protocole des commotions cérébrales.

Il a été surveillé et bloqué pendant plusieurs jours, tout en luttant contre des symptômes désagréables.

« De la sensibilité à la lumière, des maux de tête constants, j’étais irritable », énumère l’ailier des Pelicans. « J’ai pu traverser ça, j’ai regardé mes coéquipiers gagner des matches, mais c’était très ennuyeux. »

Face aux Warriors, et après quatre matches manqués, Brandon Ingram pouvait enfin faire son retour. En douceur puisque les champions en titre étaient privés de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins. En forme, après trois quart-temps, il était déjà à 25 points.

« On a l’impression qu’il est toujours sur le même rythme, un rythme de croisière, mais le sien est extrêmement élevé », constate Larry Nance Jr. pour The Athletic. « Il donne la sensation d’avoir toujours le contrôle, de ne jamais s’emballer ou presque. Il est toujours très calme. »

« Je suis sur le retour, je cherche mes sensations »

Son dernier quart-temps sera en revanche raté, avec un petit point, pour 26 unités au total à 8/17. Ce sont surtout Larry Nance Jr. et CJ McCollum qui vont faire la différence pour les Pelicans. Le All-Star, entre les rencontres manquées ces derniers jours et sa présaison zappée à cause d’une blessure à l’orteil, manque de compétition.

« Je cherche encore à retrouver mon rythme », confie l’ancien des Lakers, qui a perdu quatre ballons. « Mon timing n’était pas terrible, ma prise de décision était trop lente. Je suis sur le retour, je cherche mes sensations. »

Brandon Ingram aura donc encore besoin de quelques matches pour afficher son meilleur niveau, mais sa simple présence reste une bonne nouvelle pour Willie Green.

« Ça fait du bien de l’avoir avec nous », glisse le coach de New Orleans. « On a besoin de ce qu’il peut apporter, surtout avec les minutes que j’ai données à CJ McCollum, Trey Murphy III, Naji Marshall et aux autres. Il a pris un peu de retard mais on a besoin de lui. »