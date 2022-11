Mais où est passée la défense des Grizzlies ?

Parmi les dix meilleures défenses de la Ligue ces deux dernières saisons, Memphis pointe actuellement à une piteuse 30e place au « Defensive Rating ». Un rang indigne de Grizzlies qui ont fini avec le deuxième meilleur bilan de la saison passée et qui veulent encore tutoyer les sommets cette année !

Si l’absence de Jaren Jackson Jr. peut expliquer partiellement ce très net recul, il semblerait surtout que les troupes du Tennessee n’aient pas encore décidé de se relever les manches et de faire le travail de ce côté du parquet. À commencer par un manque cruel de communication entre chaque maillon de la défense.

« Ce sont nos habitudes, c’est avec elles qu’on a encore du mal sur ces six premiers matchs », expliquait récemment Taylor Jenkins dans le Commercial Appeal. « On arrive à bien défendre par séquences, mais 48 minutes du début à la fin, on doit faire mieux, sur la défense en transition, ou simplement sur les un-contre-un et sur nos rotations. »

Ayant autorisé leurs adversaires à inscrire 120 points ou plus sur 4 de leurs 6 premières sorties de l’année, les Grizzlies partent clairement du mauvais pied. Ce qui semble aussi dans leurs habitudes, eux qui avaient difficilement démarrer la saison dernière, à 9 victoires et 10 défaites d’emblée…

« On doit défendre bien mieux que ça si on veut gagner autant qu’on veut le faire »

« Tout est de notre faute », regrettait Ja Morant après la deuxième défaite consécutive à Salt Lake City. « On n’a pas communiqué, on n’a pas fait les bonnes rotations, et on leur a donné des tirs grand ouverts. »

Pas encore sur la même longueur d’onde, ça grésille pour les Grizz ! Ce qui étonne le plus au final, c’est que, malgré la continuité dans un effectif peu changé à l’intersaison, le collectif de Memphis a perdu ses automatismes défensifs. Les départs de De’Anthony Melton, qui était le meilleur intercepteur de l’équipe, et de Kyle Anderson sont à prendre en compte. Tout comme l’absence du jeune Ziaire Williams dont le retour prochain devrait renforcer le groupe…

« On joue bien, on partage le ballon, et on sort vite et on court. Mais on doit défendre bien mieux que ça si on veut gagner autant qu’on veut le faire », conclut Desmond Bane.