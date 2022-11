Luke Kornet, l’éclipse verte

La séquence a beaucoup tourné et déclenché pas mal de moqueries. Face aux Cavaliers, Luke Kornet a ainsi sauté pour contester des tirs à 3-points d’Isaac Okoro. Le seul problème, c’est que le pivot était dans la raquette, à plusieurs mètres de l’ailier de Cleveland. De quoi produire une drôle d’impression…

« Ça peut sembler stupide, mais ça semble être assez efficace », explique Luke Kornet à The Athletic. « Rob (Williams) est assez unique parce qu’il arrive à contrer un bon nombre de ces tirs. J’ai pu en bloquer quelques-uns en mon temps. Mais si vous essayez d’aider et que la passe ressort, les courses et les sauts ne vont pas aider. Et généralement, ce sera sur un gars qui n’est pas un grand shooteur. Vous pouvez faire baisser ce pourcentage. »

Gêner la vision du shooteur plutôt que contrer

Luke Kornet appelle cette technique « l’éclipse », et il s’agit donc pour lui de masquer le panier à des shooteurs moyens, comme Isaac Okoro donc, qui ne tourne qu’à 31% de réussite de loin en carrière.

Le pivot se place d’ailleurs dans les pas de son coéquipier Jaylen Brown, qui a aussi pris l’habitude de contester des tirs assez loin des shooteurs. C’est que Brad Stevens ne voulait pas le voir sauter dans tous le sens, alors le All-Star ne le fait que lorsque le shooteur adverse s’est élevé dans les airs. Pour lui aussi, l’idée n’est pas dans ces conditions de contrer le tir, mais de gêner la vision du shooteur au moment où le ballon quitte son poignet.

« C’est passé de : ‘Très bien, je sais que cela a un petit effet’ à ‘Oh, cela pourrait être assez efficace », continue Luke Kornet. « J’ai évolué dans ce domaine et je me suis rendu compte de son efficacité. Jaylen l’a fait, mais je suis à un autre niveau dans la manière dont je le fais. Parce que je fais 2m18 avec mes longs bras, donc ça marche particulièrement bien pour moi. En tant que pivot, je ne suis pas super rapide donc je ne peux pas me rapprocher du shooteur et contester tout en restant entre lui et le panier. Je suis juste très grand, donc comment est-ce que je peux être efficace dans ce domaine ? J’ai juste trouvé cette solution parce qu’il faut en trouver. Et ça marche. »

Si c’est moins idiot que ça en a donc l’air, le problème est que Luke Kornet ne peut pas bloquer au rebond quand il fait son « éclipse », mais Joe Mazzulla et Marcus Smart assurent que la tactique est bonne.

Également un effet de surprise ?

Pour le défenseur de l’année en titre, il y a d’ailleurs aussi l’effet de surprise qui joue.

« Nous adorons ça. Nous adorons ça. C’est Luke, il est différent. On ne voit pas beaucoup de gens faire ça », explique le meneur. « Je pense qu’il prend beaucoup de gens au dépourvu parce qu’ils sont ouverts et qu’ils voient un joueur de 2m13 qui saute un peu n’importe où. Ils se disent : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’. Donc ça marche, et tant que ça marche, ça ne nous pose pas de problème. »

Pour Luke Kornet, c’est en tout cas la meilleure façon pour lui d’être utile dans ce genre de situations.

« Être sur le chemin, c’est un peu ma seule arme en défense », conclut ainsi Luke Kornet. « J’apprécie le côté intellectuel, travailler ensemble pour trouver le moyen de rendre les choses plus difficiles à l’adversaire. C’est toujours un exercice amusant. Contester et faire rater les gars d’en face, c’est génial. »