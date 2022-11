Jimmy Butler : « On va tout de même gagner le titre »

Avec seulement deux petits succès (pour cinq défaites) après deux semaines de compétition, et comme les Lakers ou les Nets, le Heat déçoit jusqu’à maintenant.

Le calendrier des Floridiens n’était pas le plus facile à aborder (Chicago, Boston, Toronto, Portland, Golden State) mais ils ont tout de même attaqué la saison avec quatre matches de suite à domicile. Un luxe dont ils ont peu profité, s’inclinant à trois reprises.

Dès lors, la question peut se poser : faut-il être inquiet pour les finalistes 2020 ? Pas d’après Jimmy Butler.

« Je me fiche de ce que les gens disent. On va tout de même gagner le titre », annonce l’ailier pour The Athletic. « Vous pouvez compter sur nous. Je vous le dis : on va gagner ce put*** de titre. On a du temps devant nous. On doit simplement jouer avec plus d’urgence, mais il y a du positif, donc je ne me décourage pas. On peut bien jouer, on doit simplement le faire de manière plus régulière. »

« C’est la victoire ou la misère, il n’y a rien entre les deux »

L’ancien des Bulls et des Wolves tient à rappeler que le Heat a changé de visage cet été, par rapport aux dernières années qui furent très réussies avec les Finals en 2020 puis une finale de conférence la saison dernière.

« Je déteste qu’on parle du passé. Oui, on a les mêmes joueurs et sur le papier, ça semble être la même chose, mais l’équipe est différente. Max Strus n’est pas titulaire, Tyler Herro l’est. P.J. Tucker n’est plus là, Caleb Martin fait partie du cinq majeur. Les rôles de chacun ont été bouleversés. C’est bien, je ne m’en plains pas. »

Optimiste et serein, Jimmy Butler ajoute même que « deux victoires et cinq défaites, ce n’est pas si mal » et que le Heat peut « toujours finir à 77-5 »… Son constat et sa prédiction sont-ils partagés par ses coéquipiers ?

« C’est vrai, put***, oui ! », réagit Bam Adebayo. « Il n’y a que ça qui compte dans la ligue. C’est la victoire ou la misère, il n’y a rien entre les deux. Donc on aspire à ça quand on voit les bannières, les trophées. C’est une inspiration pour nous. On s’imagine soulever le trophée. On a été en Finals, on a joué la finale de conférence, désormais, c’est le moment de franchir cet obstacle. »