Le tir de Kevin Love reste intact

« Yiiiii !! C’est mon shooteur !! » Darius Garland vient de s’inviter avec enthousiasme dans l’interview d’après-match de Kevin Love. Ce match face aux Knicks est revenu rappeler à tout le monde à quel point son coéquipier restait un grand shooteur.

Alors que les Cavaliers étaient mal embarqués dans le dernier quart-temps, deux joueurs de l’Ohio ont pris les choses en main : le MVP de la soirée Donovan Mitchell et Kevin Love donc. Tandis que le premier marquait 12 points, le second plantait cinq paniers à 3-points, dont l’un avec une faute adverse. Soit un total pour les deux hommes de 28 points inscrits dans un dernier quart-temps terrible pour New York (37-15).

« Cette équipe ne s’arrête jamais de se battre. Parfois, il faut gagner sans la manière et c’est ce qu’on a fait ce soir », savoure le joueur de 34 ans, sans vouloir se mettre en avant. Lui qui n’avait dépassé la barre des 10 points qu’à une seule reprise jusqu’ici – un double-double à 15 points et 12 rebonds à Chicago – a tout de même terminé avec 29 points (9/14 aux tirs), 8 rebonds et un +16 au score lorsqu’il était en jeu.

Un danger permanent de loin

Son remarquable 8/13 derrière la ligne à 3-points a alimenté le total de 23 tirs primés convertis par les Cavs, seconde meilleure performance dans l’histoire de la franchise.

« C’est fantastique de jouer avec ces gars. On travaille sur les fixations-passes tous les jours. Donovan a trouvé les autres, j’ai trouvé les autres. Dean Wade (ndlr : 22 points – record en carrière) a été incroyable aussi. Il a rentré des tirs importants et on a commencé à enchaîner », poursuit le vétéran qui entame sa 9e saison à Cleveland.

« Dean Wade et K-Love ont été phénoménaux », qualifie de son côté Donovan Mitchell dont l’équipe n’avait jamais autant shooté à 3-points dans son histoire (50 tentatives). « Très peu de ces tirs n’étaient pas bons. On a des gars qui peuvent vraiment shooter dans cette équipe. Il semblerait qu’on soit capables d’éclater les lignes défensives, d’attaquer la raquette et de tirer à 3-points. On saisira toutes les occasions qui se présenteront à nous », termine Kevin Love qui attend impatiemment que Darius Garland et Ricky Rubio se joignent à la fête.

En attendant, Cleveland (5-1) est déjà 2e de sa conférence grâce à la meilleure adresse longue distance de toute la ligue (42.7% de réussite).