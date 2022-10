Paul George : « On croit que c’est de la faiblesse quand on demande de l’aide »

Depuis que Kevin Love et DeMar DeRozan se sont exprimés publiquement sur leurs problèmes mentaux, des joueurs NBA sortent du silence pour partager des épisodes de dépression ou de crises d’angoisse. Comme récemment John Wall qui a révélé des envies suicidaires. Parmi eux, il y a Paul George, et l’arrière-ailier des Clippers a décidé de faire un don de trois millions de dollars à BetterHelp pour permettre à des personnes qui souffrent de problèmes mentaux de profiter de consultations et de soins gratuits.

« Parler de ça est difficile pour beaucoup d’hommes, surtout dans la communauté Afro-américaine où ça reste une honte » explique la star des Clippers. « On nous a tellement appris à garder nos émotions en nous et à se débrouiller par nous-mêmes qu’on croit c’est de la faiblesse quand on demande de l’aide. »

C’est en 2020, après le passage dans la « bulle » que George a révélé qu’il souffrait de dépression et d’anxiété. « C’était mon gouffre » résume-t-il à propos de cette période. Pour ne rien arranger, on lui avait collé un surnom peu flatteur : « Pandemic P ».

« Quand j’ai vécu cette période, je me suis dit : ‘OK, je ne vais pas bien en ce moment, il y a des choses qui se passent et je ne sais pas comment les aborder, je ne sais pas comment les résoudre’. J’ai tellement à gérer au quotidien qu’un petit peu d’aide fait du bien dans certaines situations. »

George a eu la bonne idée d’en parler à son staff et surtout au psychologue qui accompagne les Clippers, et ça lui a permis de mieux aborder ses moments compliqués. « Cela permet d’avoir un autre point de vue sur des obstacles ou des blocages, et d’apprendre à les affronter. C’est bien d’avoir le point de vue de quelqu’un d’autre. Ce sont des solutions qui permettent aux gens de comprendre que c’est normal d’avoir ce type de sensations et de pensées ».