De l’animation dans l’infirmerie des Pelicans

Déjà diminués face aux Mavericks, les Pelicans pourraient l’être encore davantage ce soir pour les retrouvailles avec les Suns. Selon le dernier bulletin du staff médical, cinq joueurs sont incertains, et un est forfait.

L’absent, c’est Brandon Ingram, bloqué par le protocole lié aux commotions cérébrales. Selon le staff, il va manquer au moins les trois prochains matches, tous disputés à l’extérieur.

« Il vient seulement d’entamer les étapes du protocole, et il essaie de s’entraîner » commente Willie Green, le coach de New Orleans. « Mais il n’est pas assez en forme pour s’entraîner et effectuer ses choses comme ça. Il va mieux, mais pas assez pour s’entraîner et voyager avec nous. »

Sont incertains pour la rencontre de ce soir, Zion Williamson et Herb Jones, déjà absents face à Dallas, mais aussi CJ McCollum, Jose Alvarado et Dyson Daniels. Dans le pire des cas, les Pelicans pourraient être privés de quatre titulaires.

La bonne nouvelle, c’est que Williamson va mieux après sa grosse chute. « Je me sens mieux, mais c’était une grosse chute. J’en ai fait des chutes, mais celle-ci… Mais je me sens mieux, jour après jour. On va discuter avec l’équipe de la suite. »

Comme Williamson, Herb Jones a été victime d’une mauvaise chute face au Jazz, et c’est son genou qui a pris cher. Les ligaments sont intacts mais le défenseur des Pelicans a eu très peur.

« Je voulais m’en préoccuper après le match. Je ne voulais pas laisser tomber mes frères » raconte-t-il. « Si je suis capable de me relever et de marcher, alors je joue. J’ai fait quelques allers-retours et ça allait. Mais je savais aussi qu’après le match, ça allait me faire mal. »

Selon le staff, Jones souffre d’une hyperextension du genou droit, et il effectuera un test vendredi matin lors du shootaround.