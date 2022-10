Kyle Lowry s’explique sur son début de saison raté

Une victoire et trois défaites : Miami n’avait pas connu un aussi mauvais départ depuis la saison 2007/08. Kyle Lowry incarne plutôt bien ce démarrage médiocre du Heat, qui pourrait s’aggraver avec un « back-to-back » chez les Blazers puis chez les Warriors, en milieu de semaine.

Malgré la continuité de l’effectif prônée au cours d’une intersaison sans folie, le meneur rappelle que la formation floridienne « a toujours différents gars dans différents rôles et différentes situations. Donc on doit faire en sorte d’être tous sur la même longueur d’onde ».

Le joueur de 36 ans a visiblement encore du mal à jouer sur le même tempo que les autres. Depuis le début de saison, il tourne à un peu moins de 11 points de moyenne, à un très faible 28% de réussite au shoot (dont 28% à 3-pts, soit 7/25) et malgré un temps de jeu encore conséquent de 35 minutes.

Après deux sorties de suite à 17 points, Kyle Lowry a d’ailleurs replongé la nuit passée, face aux Raptors, avec seulement 7 points à 1/8 aux tirs. « Je pourrais probablement avoir la balle un peu plus longtemps, la garder en mains un peu plus. Cela pourrait aider. Mais je suis un joueur altruiste. Alors parfois, il est nécessaire de jouer loin du ballon et de laisser le jeu venir à soi », pense néanmoins l’ancien All-Star de Toronto.

Victime du changement de cinq ?

Ce dernier semble être « victime » du changement de cinq d’Erik Spoelstra. Exit Duncan Robinson et surtout PJ Tucker, parti à Philadelphie ; bonjour Tyler Herro et Caleb Martin. Deux joueurs davantage amenés à porter le cuir, notamment dans le cas du premier nommé.

« On a des joueurs qui peuvent vraiment créer le jeu et on doit trouver des moyens de mélanger l’ensemble, de trouver comment jouer un peu mieux les uns avec les autres. Chacun a un rôle différent cette année, les choses sont un peu différentes, n’est-ce pas ? Tyler est dans le cinq et Bam [Adebayo] est plus agressif », poursuit Kyle Lowry, en citant son pivot dont la production statistique est pourtant en forte baisse également.

« On a une bonne équipe et on se connaît bien. On doit trouver un moyen de grandir et de continuer de le faire, ne pas être irréguliers d’un match à l’autre. Et je ne parle pas de la manière de jouer, mais du style de jeu. On va manquer des tirs et des tirs ne vont pas rentrer, mais en même temps, on peut jouer exactement de la même manière tous les jours », termine le vétéran.