Tanking : la NBA s’explique sur la menace de relégation

Dans l’intimité d’une rencontre avec des employés des Suns à qui il était venu présenter ses excuses, Adam Silver avait répondu à des questions sur le « tanking », cette pratique qui consiste à perdre un maximum de matches pour se donner plus de chances de décrocher le 1er choix de la Draft. En juin prochain, Victor Wembanyama sera le 1er choix de cette Draft, et certaines formations viseront le Français avant même d’envisager une qualification en playoffs, voire le titre. C’est ce qui inquiète le patron de la NBA, qui cherche des sanctions pour éviter que le championnat soit faussé. Même s’il estime que le système actuel a considérablement freiné le « tanking » puisque le plus mauvais bilan de la NBA n’a plus une chance sur quatre d’avoir le 1er choix.

« Au mieux, vous avez 14% de chances d’obtenir le premier choix », rappelle Silver, à propos des trois plus mauvais bilans. « Je reconnais qu’au final, les probabilités sont ce qu’elles sont et qu’il ne s’agit pas de superstition. 14 % de chance, c’est mieux que 1 % de chance, ou que pas de chance du tout. Mais il n’est plus aussi avantageux pour une équipe d’être la pire équipe de la ligue, et même si vous êtes l’une des équipes les moins performantes, vous avez aussi 14 % de chances [de décrocher le 1er choix]. »

« Je ne peux pas dire que j’étais très sérieux au sujet de la relégation »

Lors de cette rencontre avec des employés des Suns, Silver avait expliqué que la NBA avait même réfléchi à un système de relégation pour obliger les franchises à gagner des matches…

« Je ne peux pas dire que j’étais très sérieux au sujet de la relégation, car nous n’avons pas le même système que le football européen et cela n’aurait aucun sens d’envoyer une équipe NBA en G League ou une équipe de G League en NBA » rassure Silver. « Mais de toute évidence, c’est comme ça que les autres ligues gèrent des situations comme celle-ci, où elles obligent les équipes à rester compétitives parce que les conséquences de finir en bas de la ligue sont dramatiquement préjudiciables à la santé de l’équipe. Mais comme je le disais aux gens de Phoenix, c’est quelque chose que nous gardons à l’œil. Nous avons conscience de vendre de la compétition à nos fans ».