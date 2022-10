Contre le « tanking », la NBA avait même envisagé de reléguer des équipes en G-League !

Et si Victor Wembanyama poussait la NBA à modifier son réglement ? Le pivot français fait rêver 30 franchises, et certaines auraient en tête de gagner le moins possible pour s’offrir plus de chances de le sélectionner. C’est ce qu’on appelle le « tanking », et c’est né au milieu des années 2010. On le sait, depuis la réforme de la Draft, les trois plus mauvais bilans ont le même nombre de chances de récupérer le 1er choix, soit 14%.

Selon ESPN, Adam Silver aurait répondu à des questions sur le sujet lors de sa rencontre avec les employés des Suns pour s’excuser du comportement de Robert Sarver et du manque d’action de la NBA. « Nous avons mis les équipes en garde », a répondu Silver aux employés. « Nous allons accorder une attention particulière à cette question cette année ».

« J’ai conscience qu’un joueur unique en son genre arrive »

Même s’il a conscience qu’un « joueur générationnel » va rejoindre la NBA dans un an, il estime que le « tanking » est un « problème grave » et qu’il a fait l’objet de « centaines de réunions ». Lors de ces réunions, Silver a reconnu que la ligue avait évoqué un système de rélégation comme ça existe dans le sport européen. L’idée aurait été de reléguer les une ou deux franchises avec le pire bilan en G-League, tout en faisant monter, en NBA, les deux meilleures formations de G-League.

« Cela perturberait tellement notre modèle économique » concède Silver. « Et même si vous faisiez monter deux équipes de G League, elles ne seraient pas équipées pour être compétitives en NBA. C’est donc quelque chose que nous devons surveiller. La Draft est, en principe, un bon système. Mais j’ai conscience qu’un joueur unique en son genre arrive, comme c’est le cas cette année. Les équipes sont plus intelligentes, elles sont créatives et elles s’adaptent. Si nous évoluons, elles évoluent, et nous cherchons toujours à voir s’il n’y a pas encore un meilleur système ».