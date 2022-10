Jason Kidd : « Nous ne demandons pas à Christian Wood de jouer au football »

Jason Kidd n’a pas attendu le début de la saison pour considérer Christian Wood comme un candidat sérieux au titre de meilleur sixième homme. Il en avait parlé lors du « media day », et deux petits matches ont permis à l’ancien intérieur de Houston de faire grimper sa cote pour ce trophée. Il faut dire que Wood pourrait être titulaire dans la moitié des franchises NBA, et l’utiliser en 6e homme est un énorme luxe pour les Mavericks.

« Je pense qu’il est lui-même » estime Kidd. « C’est un scoreur. C’est un joueur de basket. Nous ne lui demandons pas de jouer au football. Il est lui-même et je pense qu’il est de plus en plus à l’aise chaque jour comme vous le voyez des deux côtés du terrain. Nous avons besoin qu’il marque des points. Nous ne lui demandons pas de faire quelque chose qu’il n’a pas fait dans le passé ailleurs. »

Après deux matches, Wood tourne à 25 points et 10 rebonds de moyenne en… 25 minutes de temps de jeu ! Difficile de trouver plus efficace en NBA, alors même qu’il découvre sa nouvelle équipe.

« J’essaie simplement de me donner à fond et de faire de mon mieux dans mon rôle, et c’est tout », répond-il « Je suis autant motivé par le fait de sortir du banc que de commencer. Je l’ai déjà dit. Cette équipe me fait confiance et grâce à cette confiance, je m’améliore tant sur le plan offensif que défensif. »

« Il peut être un très bon créateur et un bon « two-way player » pour les Mavs »

A propos de progrès, il a déjà fait oublier son 3 sur 10 aux lancers-francs face aux Suns, en réalisant un 12 sur 14 contre Memphis. Au grand regret de Taylor Jenkins, le coach des Grizzlies.

« C’est un créateur de plus pour lui, avec des qualités au large et à l’intérieur, et c’est un gars de plus pour écarter le jeu » souligne l’entraîneur de Memphis. « Lui et Doncic forment une combinaison unique sur le pick-and-roll. Wood nous posait déjà des problèmes quand il était aux Rockets. Il est bon en pénétration depuis le haut de la raquette, et c’est vraiment un bon shooteur. Il a l’envergure pour prendre des rebonds offensifs. En défense, on verra comment les Mavericks vont l’utiliser, mais son envergure et sa taille peuvent être gênantes quand on tente d’attaquer le cercle. Il peut être un très bon créateur et un bon « two-way player » pour les Mavs. »

Jamais considéré comme un bon défenseur, Wood sait qu’il est très attendu dans ce domaine. C’est ce qui lui permettra de finir les matches.

« Par ses rebonds et ses changements en défense, il montre ses progrès en défense » assure Kidd. « Il se donne incroyablement à fond en attaque, mais aussi en défense. Il passe beaucoup de temps avec nos entraîneurs ».