Steve Kerr n’en veut pas à Klay Thompson

Bousculés par les Nuggets tout au long de la rencontre, les Warriors ont bien failli réaliser le « hold-up » parfait dans les derniers instants, la nuit dernière sur leur parquet du Chase Center.

Pourtant relégués à -10 avec à peine plus d’une minute à jouer, les hommes de Steve Kerr ont profité de trois pertes de balle consécutives des Nuggets pour revenir dans la partie, au point de s’offrir une balle d’égalisation.

C’est Klay Thompson qui s’est chargé de déclencher ce dernier tir, après avoir fait la mise en jeu pour Stephen Curry puis feinter un « main-à-main » avec son meneur, afin de tromper la défense pour se dégager un tir dans l’axe. Une stratégie qui a fonctionné, puisque le deuxième « Splash Brother » a effectivement pu tenter sa chance. Mais une chance maigre malgré tout, puisque l’arrière a dégainé pratiquement depuis le logo du milieu du terrain, alors qu’il restait encore 13 secondes sur l’horloge, et donc la possibilité de poser plusieurs dribbles pour se rapprocher.

Un tir complexe et peut-être un peu prématuré, en somme, qu’il a raté mais que Steve Kerr ne regrette pas.

« On a essayé de créer la confusion dans la défense, pour provoquer un ‘switch’ et en profiter. Et à ce moment du match, avec trois points de retard et sans aucun temps-mort restant, on dégaine sans hésiter. Surtout quand c’est Klay qui a le ballon. » a ainsi déclaré le technicien des tenants du titre. « Je regarderai tout ça à la vidéo, mais j’ai trouvé que compte tenu des circonstances au moment du tir, c’était un bon choix. Peut-être pas le meilleur choix, mais un choix avec lequel je peux vivre. »